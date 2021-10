Marina no se ha cortado nunca a la hora de hablar de sus operaciones estéticas, pues ya en verano enumeró todas las intervenciones que se ha hecho en la nariz y el pecho, las cuales se hizo por las inseguridades que le provocaban.

La actual participante de La última tentación mostró cómo era su pecho y su rostro antes de operarse, y el motivo por el que se realizó varias cirugías en la nariz, ya que no terminaba de quedarle bien.

Sin embargo, la sevillana se ha atrevido a mostrar una imagen de su adolescencia que nunca ha enseñado. Lo ha hecho en TikTok con un vídeo que acumula más de 260.000 visualizaciones. En él, enseña una foto de la Marina de 14 años, ataviada con sus gafas y con una nariz muy diferente.

"Era una niña que vivía acomplejada por multitud de insultos que recibía y la inseguridad tan grande que tenía", comenta la ex de Isaac, tal y como ha informado Outdoor. "Era una niña muy tímida. Me costaba relacionarme con la gente y, sobre todo, con las chicas".

"Poco a poco conseguí superar esos miedos y me fui queriendo más, hasta el día de hoy", asegura. "He subido este vídeo desde el humor y el cariño y sabiendo lo que es dar este cambio. No hablo solo del físico, que es más que obvio porque solo tenía 14 años, sino de la mentalidad y de la actitud".