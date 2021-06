"Es un tema que me preguntáis, pero también por el que se me critica bastante", ha empezado diciendo Marina este lunes en su canal de Mtmad. De este modo, la exparticipante de La isla de las tentaciones ha querido sincerarse sobre todas las operaciones estéticas que se ha hecho a sus 22 años.

"La primera cirugía que me realicé fue de la parte que he tenido siempre complejo, y de la única: de la nariz", ha explicado. "Tenía el tabique desviado, sangraba, no respiraba bien, tenía el caballete algo pronunciado. Pero lo peor es que, cuando hablaba, se me movía la punta. Feísima, había sacado toda la nariz de mi padre, horrorosa".

La sevillana, que ha confesado que tuvo un postoperatorio horrible, ha asegurado que notó mejoría y se veía bien, pero "con el paso del tiempo, eso se deshinchó, se puso todo en su sitio y yo seguía teniendo la nariz torcida, seguía sin respirar bien, me empezó a salir un boquete en el puente".

"Por eso, me operé hace poquito", ha justificado. "Yo no me opero porque sí, porque se me antoje, porque quiero ser perfecta. No, yo me operé de la nariz porque la tenía fatal".

"Decidí operarme del pecho porque sí, porque se me antojó. Yo me veía que no tenía nada de pecho, no me quedaba bien nada", ha continuado explicando sobre su otra intervención. "Pero como tengo tanta suerte en la vida, me operé y vi que tenía una teta más alta que otra".

Imágenes de Marina antes de operarse de la nariz y del pecho. MEDIASET

"A los dos años o dos años y medio, le dije que me volviera a operar porque eso no bajaba y la tenía deforme. Así que me operé de un solo pecho", ha explicado Marina.

"Aparte, me pinché los labios. En total me he pinchado tres veces el labio, porque la última vez fue hace dos años y medio y no sé qué ácido me pusieron que no se me iba", ha asegurado.

"No soy una persona que diga 'quiero boca, quiero pómulos'. No, si no me hace falta, no me voy a tocar", ha declarado la ex de Jesús. "Si me retoco algo es para mejorar, no para empeorar, entonces yo sé cuál es la línea que no tengo que sobrepasar".

Marina ha explicado que también se pinchó anteriormente ácido en la nariz para intentar solucionarla temporalmente, y también se hizo una blefaroplastia reconstruir uno de sus párpados caídos a causa de un accidente que tuvo de niña.