Muere Ángel Rafael Cedeño, corresponsal de Mediaset en Venezuela, tras no ser atendido en los hospitales

Ángel Rafael Cedeño, corresponsal de Telecinco y Nius en Venezuela, ha fallecido después de acudir a dos hospitales de Caracas donde no le atendieron. El reportero de 38 años deja una mujer, Viviana, con quien llevaba 20 años casado, y tres hijos pequeños.

La periodista Esther Yáñez, amiga de Cedeño, ha escrito una emotiva carta en el diario Nius en la que ha narrado lo sucedido y que, según su testimonio, evidencia las carencias sanitarias del devastado país de Venezuela.

Un día, el venezolano comenzó a sentirse mal y se desmayó, por lo que acudió a dos hospitales donde, al parecer, no le atendieron e incluso le dijeron que no había ni médicos. "No podía respirar, pensé que iba a morir. Y así tocó recorrer otros hospitales hasta llegar al Clínico Universitario donde me atendieron a patadas y en condiciones infrahumanas", asegura la periodista que comentó el propio Cedeño.

"Allí, los pacientes Covid y no Covid permanecen en un mismo lugar […] Venezuela es enfrentarte a un sistema de salud colapsado. Una cosa es que lo digamos en un reportaje y otra que lo vivamos en carne propia", añadió.

En el hospital en el que consiguió ver a un médico le dijeron que no sabían qué le pasaba, por lo que le mandaron a casa para que guardara reposo y le recetaron amoxicilina, una de las pocas medicinas que se pueden encontrar en las farmacias de Venezuela.

Desgraciadamente, este diagnóstico no le sirvió de nada y, aunque no ha trascendido cuál era su dolencia, falleció más tarde sin que le realizaran ninguna prueba.