Sofía Cristo se disculpa por su agresión a Miguel Frigenti en 'Secret Story' y pide otra oportunidad: "En especial, a Sobera"

Sofía Cristo aprovechó la gala de Secret Story que emitió este jueves Telecinco para reiterar sus disculpas por agredir a Miguel Frigenti, algo que supuso su expulsión inminente por parte de la organización del programa. Cristo dirigió ese perdón "a todo el mundo, pero sobre todo a la familia de Miguel".

La DJ reconoció que se había sorprendido a sí misma, pues consideraba que tenía más autocontrol. "Esto era lo último que me esperaba, pero soy muy impuslva y esto me sirve de aprendizaje. Me falta mucho más trabajo del que pensaba, tengo que controlar esos impulsos".

Sobre las acusaciones de su madre, Bárbara Rey, a Luis Rollán por no frenar la situación, Cristo dijo que no las compartía, aunque le extrañaba que su amigo se hubiera marchado del salón cuando la discusión comenzó a subir de tono. En la misma línea, comentó que la mayoría de concursantes tampoco actuó porque se quedó en shock, algo que entendía.

También han florecido las elucubraciones que apuntan a que la intervencionista forzó la situación para ser expulsada de inmediato y no pagar la multa. Cristo las negó y pidió en varias ocasiones una segunda oportunidad. "No entré por dinero, sino porque me encontraba en momento de plenitud y aprendizaje", añadió.

Sofía Cristo pide también perdón por su comportamiento a @carlos_sobera #SecretGala3 pic.twitter.com/J11IiJuXqA — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) September 30, 2021

La expulsada le dedicó unas disculpas especiales a Carlos Sobera, quien dirigió la gala en la que Cristo salió de la casa de los secretos. "Es mi compañero en Volverte a ver y se lo puse muy difícil", declaró entre aplausos.

Sobre Frigenti, vaticinó que no sería su amiga en el futuro porque no le gustaba su forma de ser, afeó sus "agresiones verbales" y le acusó de estratega, algo que el aludido negó. El periodista también dijo que estaba nervioso y triste, y que esperaba que la gala del martes le costara la expulsión, algo que finalmente se cumplió.