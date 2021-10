Miguel Frigenti responde a las acusaciones de gordofobia de Lorena Edo: "Sabía que esto iba a salir"

Este jueves, Telecinco emitió una nueva gala de Secret Story presentada por Jorge Javier Vázquez. El expulsado terminó siendo Miguel Frigenti a consecuencia de que la audiencia decidiera respaldar a Sandra Pica, aunque con un ajustado porcentaje.

El colaborador de Sálvame, visiblemente abatido, tuvo que encarar no solo los conflictos que se habían dado en su concurso, sino también las polémicas paralelas que habían salido fuera del programa sobre él.

Una de ellas fue la de Lorena Edo. La exconcursante de Gran Hermano 14 denunció unas palabras que el periodista le había dedicado hace mucho a colación de unos comentarios en los que Miguel Frigenti se quejaba del ostracismo al que le sometían varios de sus compañeros de Secret Story.

La joven acompañó un comunicado en el que explicaba el asunto con unos vídeos en los que Miguel Frigenti y su madre hacían comentarios homófobos y misóginos sobre ella. El hilo de Twitter de la exconcursante de Gran Hermano se viralizó rápidamente y pasó a la televisión, donde muchas personalidades opinaron al respecto.

Miguel Frigenti responde a Lorena Edo

Este jueves y al llegar a plató, Frigenti comenzó diciendo que daba por hecho que la polémica saldría a la luz. El periodista dijo que sus palabras eran indefendibles, pero que tenía 23 años y que no mantenía esa manera de pensar. También matizó que en su momento ya le pidió disculpas a la joven y que habían llegado a compartir un trato cordial.

-Miguel Frigenti: “No justifico mi actitud pero Lore también se dirigía a mí con insultos homofobos. Nos llevábamos bien hasta que se enteró que entraba en el reality y decidió sacar esto” #SecretGala3 pic.twitter.com/BBelhoaey1 — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) September 30, 2021

"Sabía que esto iba a salir, avisé a mi madre. No soy el chico que era, me reitero, fue una metedura de pata", comenzó. Después, el colaborador dijo que no fue una situación de acoso unidireccional, sino una guerra cruzada, y que por parte de Edo se habían dado comentarios homófobos hacia él.

Jamás y digo Jamás he recibido una disculpa por parte de Miguel Frigenti, cuando fui a @salvameoficial el estaba de entrevistador y le conteste con educación a lo que el me pregunto,Jamás he cruzado una palabra fuera de un plato con el. #SecretGala3 — Lore edo (@Lore_edo) September 30, 2021

Por su parte, la joven se apresuró a negar en sus redes tanto que el periodista se hubiera disculpado como que ella le había proferido ataques homófobos.