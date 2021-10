Broncano le hace un curioso regalo a Dani Rovira en 'La Resistencia': "Da un poco de mal rollo"

Dani Rovira visitó a Broncano en su nuevo teatro (el Príncipe Gran Vía) para presentar en La Resistencia su nueva película, Mediterráneo, filme dirigido por Icíar Bollaín y llegará a los cines el 1 de octubre.

Lo primero que hizo el presentador con su invitado fue darle un regalo: "Creo que era un buen día hoy, que como hemos cambiado –de teatro y decorado- y también el cojín del perro, porque desapareció, por el de la foca".

"¡Pero te hemos traído otro para ti, Dani!", exclamó el conductor del programa de Movistar mientras le hacía entrega a su invitado del cojín con la foto del perro triste que tanto juego dio la temporada pasada.

Se cierra el círculo. Ese perro triste vuelve al teatro, pero para encontrar un hogar *



"Este es un regalo para humanos con forma de perro, y hemos hecho un regalo de perros con forma de humano", aseguró Broncano mientras le daba a Rovira un cojín con una foto del actor.

El presentador añadió: "Eso es para que se lo folle tu perro". El invitado le agradeció el detalle, pero comentó que "da como mal rollo porque como es de una foto con las piernas cruzadas y la de abajo no sale...".

Dani Rovira, en 'La Resistencia'. MOVISTAR

"Está chulo, ¿no?", le comentó Broncano a Rovira, que sorprendido por la pregunta y el regalo solo acertó a contestar que "nunca he tenido un cojín de mí mismo". El presentador insistió: "¿Se lo vas a dar al perro o lo vas a poner en tu cama un poco para tirarte el rollo?".

El actor prefirió darle otra utilidad a tan curioso regalo: "Cuando salga de casa, por aquello de la ansiedad por separación que tienen los perros, se lo pondré en la puerta, y como el mío no es muy listo, pensará que no me he ido".