La familia de la menor agredida en O Carballiño reclama cambios para que los menores de 14 años "paguen como los demás"

"Que se reforme para que en aquellos casos en los que ha habido premeditación o sabía perfectamente lo que estaba haciendo se castigue, como cualquier otra persona", ha sostenido la hermana mayor y portavoz de la familia de la adolescente de 14 años atacada por un amigo el pasado 11 de septiembre.

Así, ha apuntado que las leyes funcionan pero se tienen que actualizar para "no quedarse obsoletas". "Entiendo que no puedes culpar a un menor si comete un crimen por accidente", ha señalado para matizar a continuación que ése no fue el caso de su hermana.

"Fue brutalmente agredida y traicionada, en este caso se nota que (el agresor) sabía lo que estaba haciendo", ha incidido la portavoz de la familia, que pide que los menores no se puedan amparar en esta ley para realizar actos "tan terribles" como el ocurrido a su hermana.

"Mi hermana hoy cumple 14 años y ya llevaba meses diciendo que los tenía porque unos meses no son nada para una adolescente", ha comenzado al inicio de la lectura de un manifiesto con el que han pedido la reforma de la ley.

El acto ha terminado con familiares y amigos de la víctima cantando el cumpleaños feliz. Allí han apelado a que los esfuerzos que la niña realiza en el hospital "no están cayendo en vano" y que ellos "son su apoyo".

La menor continúa ingresada en el Complejo Hospitalario Universitario de Ourense donde "está luchando por su vida y tiene recaídas", según apuntan fuentes familiares que se aferran a la esperanza convencidos de que "va a salir adelante".