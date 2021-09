El Síndic visitarà set centres de menors en entendre que Igualtat "impedeix" investigar la seua situació

El passat mes de gener el Síndic va obrir una queixa d'ofici per a supervisar el funcionament dels centres de protecció específics de menors amb problemes de conducta, que havien sigut objecte de la seua atenció mitjançant queixes anteriors, iniciades en 2013 i 2015, que van concloure amb resolucions de la institució amb recomanacions d'actuaciódirigides a la Conselleria.

L'entitat va demanar diversa informació relativa tant a l'elaboració de la normativa pendent en la matèria com a les circumstàncies dels diferents centres i a les actuacions de la Conselleria, tenint en compte la pandèmia de coronavirus, segons consta en la resolució.

Dos mesos després, el Síndic va rebre com a resposta un informe de la Direcció general d'Infància i Adolescència i, amb vista a recaptar referències "més detallades" sobre el perfil i la situació dels menors atesos, Luna va enviar un qüestionari específic a cada director dels centres perquè ho omplira.

Davant la "generalitzada falta de resposta", el Síndic va demanar al maig a tots els destinataris, per segona vegada, la contestació al qüestionari i els va recordar l'"obligació legal" de prestar-li auxili en les seues investigacions. No obstant açò, assenyala que "de forma sorprenent", a la fi de mes van rebre un ofici de la Secretària Autonòmica d'Atenció Primària i Serveis Socials on deien aportar en annex adjunt la informació sol·licitada i que havien rebut "directament" de les residències.

El Síndic explica en la seua resolució que es tractava d'un document "sense cap firma", però amb capçalera de la Direcció general d'Infància i Adolescència, "que arreplegava, de forma successiva per centres, la resposta a alguns de les dades sol·licitades als directors i directores, ometent altres aspectes del qüestionari tan rellevants com les observacions, opinions i valoracions requerides, deforma personal, als citats responsables dels centres".

El defensor del poble valencià considera que, d'aquesta remissió, "pareix desprendre's que algú amb autoritat suficient va donar instruccions perquè la resposta als qüestionaris directes i individualitzats que va demanar el Síndic es remetera, incompleta, a la Direcció general d'Infància i Adolescència per a la seua posterior elaboració i enviament a aquesta institució".

"INTROMISSIÓ"

El 26 de maig es va celebrar una reunió telemàtica entre la secretària autonòmica d'Atenció Primària i Serveis Socials, d'una banda, i el Síndic i els dos adjunts de la institució, per una altra, on des de la Sindicatura es va exposar la "gravetat de la intromissió" comesa, i es va demanar una resposta per part de la Conselleria, que no es va obtindre.

Al juny es va remetre "personalment" a la vicepresidenta iconsellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, un escrit, firmat pel Síndic de Greuges, posant en el seu coneixement el succeït i sol·licitant una resposta "que permetera recompondre la situació produïda amb la interferència en la investigació que s'estava portant a efecte".

El passat 3 de setembre de 2021 es va rebre la resposta d'Oltra en la qual "donava el seu suport" a l'actuació de la directora general d'Infància i Adolescència i justificava la decisió d'agrupar i modificar els qüestionaris i de centralitzar la recollida i enviament de les respostes. No obstant açò, segons el Síndic, "no s'ofereix cap actuació, per part de la Conselleria, que permeta portar a efecte la investigació tal com havia sigut dissenyada i planificada per aquesta institució".

Per al síndic, aquests fets reflecteixen que s'ha "impedit" concloure adequadament la investigació dissenyada per a la resolució de la queixa d'ofici, la qual cosa obliga a ampliar les seues actuacions. Per açò, acorda visitar els set centres objecte d'estudi "per a conéixer, de primera mà, la situació dels menors i les característiques del funcionament" de les instal·lacions, per part de personal tècnic del Síndic de Greuges, i amb una entrevista personal i privada amb tots els directors i directores.

Amb les informacions recaptades en les visites, el Síndic convocarà a la directora general d'Infància i Adolescència per a examinar les actuacions dutes a terme.