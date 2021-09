Floridablanca, Sonograma y Mikel Azpiroz, entre los invitados de la programación musical de Culturama en octubre

La banda Sonograma será la encargada de abrir la programación musical de octubre en el MVA el próximo 7 de octubre a las 20.00 horas. El cuarteto madrileño presentará su segundo álbum 'La noche más oscura'. Cinco años después de su álbum de debú, tiempo durante el cual sus miembros han participado en otros proyectos de éxito como Rufus T. Firefly, Viva Suecia o Ángel Stanich, el grupo ofrece un alegato en favor de las emociones reales y las distancias cortas.Las invitaciones están disponibles a partir del lunes 4 de octubre en mientrada.net. El concierto será retransmitido por streaming en el canal de YouTube de Culturama: Músicaculturamvamálaga.

Culturama continúa con su espectáculos musicales y el jueves 14 de octubre Mikel Azpiroz presentará su nuevo álbum Islak ('Islas/Reflejos') a las 20.00 horas en el MVA. Siguiendo la estela de sus anteriores discos a piano solo, Azpiroz (Donostia, 1971) edita una colección de nueve composiciones propias que interpreta en un piano de cola Steinway&Sons del año 1978. Entradas con invitación disponibles a partir del 11 de octubre en mientrada.net. El concierto será retransmitido por streaming en YouTube.

MALAKAFEST y JOPMA

Del 15 al 17 de octubre tendrá lugar la primera edición de MalakaFest, el Festival Internacional de Blues de Málaga que se celebrará en Marbella, Torrox y Málaga capital con invitados como con Gisele Jackson & The Shu Shu's Trio, Koko Jean & The Tonics, The Gangberries, Blue Stomper y Hot Nasho. Invitaciones disponibles en mientrada.net.

La banda madrileña Floridablanca llegará al MVA el 28 de octubre a las 20.00 horas. Sus canciones son himnos de synth-pop con influencias de la música disco y el funk de varias épocas. Su hit single, 'Sólo de madrugada', permaneció un mes en el Top Viral de Spotify. Las invitaciones estarán disponibles en mientrada.net el 25 de octubre.

La cita con la música clásica en la capital tendrá lugar el 30 de octubre de 2021 de la mano de la JOPMA a las 12.30 horas con su 'Concierto sinfónico Homenaje a Miguel Romero Esteo' bajo la dirección de Juan Paulo Gómez Hurtado. Entradas con invitación disponibles a partir del lunes 25 de octubre en mientrada.net.

CULTURAMA EN LA PROVINCIA

Culturama lleva la música a la provincia este mes de octubre haciendo un recorrido por varios municipios de la mano de músicos locales gracias al catálogo de artistas de la institución a disposición de los ayuntamientos para que diseñes sus programaciones culturales. La entrada será libre hasta completar aforo en todas las actuaciones.

El primer espectáculo estará a cargo del grupo musical Alalba el jueves, 10 de octubre, en Canillas de Aceituno a las 14.00 horas en Plaza de la Constitución. Alalba es un grupo musical de larga trayectoria en la provincia y ofrece un repertorio variado para todos los públicos entre lo que se encuentran pasodobles, rumbas y sevillanas.

Jarrillo'lata, con su sonido ecléctico que mezcla el reggae, ska, rock, flamenco, jazz, rumba y el funk visitarán la Plaza de Andalucía de Ojén el 11 de octubre a las 22.00horas. El grupo malagueño más escuchado en Spotify en 2015 repasarán temas de sus trabajos discográficos como En la era ventidié, Folklóricos anónimos o Los Calambres del Hambre.

El 15 de octubre, el guitarrista Pablo Alcázar actuará a las 14.00 horas en el restaurante Capricho de Villanueva del Trabuco (hora por confirmar). Pablo Alcázar interpretará algunos de los clásicos de la guitarra española, así como una serie de obras que componen su reciente álbum 'Mediterráneo'.

El salón de actos del CEIP Nuestra Señora del Rosario Teba recibirá el 23 de octubre a Miguel Ángel Vera con su proyecto El Argonauta a las 19.00 horas. Músico y productor, ha trabajado con artistas a nivel nacional como Maldita Nerea, Antonio Orozco, David Civera, Los Diablos, Miguel Poveda, Nass Marrakech, Lux, entre otros, además de fundar y formar parte de Joglars e Senglars, grupo referente en la música celta.

El Argonauta está dirigido a todo tipo de público con el objetivo de promocionar la música clásica y la música ligera. En esta propuesta se presenta el espectáculo 'Momentos' con una formación de músicos reducida, encaminada a un sonido más cercano a la música clásica donde se integra la música del norte con el sur.

El 28 de octubre, la Casa de la Cultura de Arroyo de la Miel ofrecerá un concierto didáctico de la mano de Vibra-tó, dos músicos-pedagogos multiinstrumentistas que interpretan composiciones propias y músicas del folclore universal con instrumentos insólitos, no convencionales y fabricados con materiales de desecho. El horario de la actuación está por confirmar.