La vaga de maquinistes altera els serveis mínims en el nucli de Rodalies de València

La vaga de maquinistes de Renfe, convocada pel sindicat de maquinistes SEMAF, ha alterat aquest matí els serveis mínims en el nucli de Rodalies de València: dels 60 servicis programats fins a les 10 hores, han circulat únicament 31.

Segons ha informat la companyia en un comunicat, estan estudiant les mesures a adoptar contra els maquinistes que han decidit no presentar-se en els seus llocs de treball malgrat disposar de carta de serveis mínims, en considerar que es tracta d'un acte deliberat.

Renfe ha demanat disculpes als viatgers que estan patint les conseqüències d'una vaga "absolutament injustificada" i la posició "inadmissible" dels dirigents del sindicat de maquinistes.

"No hi ha motius per a aquesta vaga, ja que l'empresa està complint el Pla d'Ocupació pactada amb els sindicats i vol incorporar al servei 920 maquinistes aquest any", ha dit.

Sobre aquest tema, ha explicat que una part d'aquests maquinistes nous no s'ha pogut incorporar pels "problemes" que posa el propi sindicat de maquinistes perquè puguen ser formats i homologats a l'interior de les cabines de conducció.

Serveis mínims

Segons la Resolució del Ministeri, els serveis mínims essencials s'estableixen en trens de rodalies en funció dels diferents nuclis, línies i franges horàries, variant el percentatge entre uns màxims del 75% en hora punta i del 50% del servici habitual en la resta del dia.

En trens de Mitja Distància s'estableix una mitjana del 65% dels serveis habituals, i en els d'Alta Velocitat i Llarga Distància, el 72%. Pel que fa als trens de Mercaderies, s'estableix un percentatge del 24% del servei habitual.

Amb motiu de les jornades de vaga, Renfe ha reforçat la comunicació amb els viatgers que es puguen veure afectats a través de tots els seus canals d'informació i atenció al client. A més de la informació que s'està publicant a la web i en els comptes de twitter.