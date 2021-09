La cantautora Sophie Ellis-Bextor revela que perdió la virginidad en una violación cuando era menor

Spinning Plates, así se llama el libro de memorias que la cantautora británica Sophie Ellis-Bextor ha escrito y que saldrá a la luz el próximo mes de octubre. En él, la artista narra tanto su vida como su obra, incluyendo incluso uno de los sucesos que más han llegado a traumatizarla a lo largo de los años: perdió la virginidad a causa de una violación cuando era menor de edad.

La cantante de temas como Murder On The Dancefloor, Take Me Home o Me And My Imagination revela de una forma muy detallada cómo, cuando tenía 17 años, fue agredida sexualmente en el apartamento de un guitarrista que le sacaba doce años.

Ellis-Bextor solo se refiere a aquel hombre de 29 años como "Jim", sin dar más señas de identidad, si bien se siente por fin preparada, a sus 42 años, para narrar aquel episodio terrorífico. "Me escuché decir 'No' y 'No quiero' pero aquello no tuvo ninguna consecuencia. Él fue quien tuvo sexo conmigo y después me sentía muy avergonzada. Así fue como perdí mi virginidad y me veía estúpida", ha escrito.

"También me sentía sucia, a la par que insegura acerca de mis propios sentimientos, ya que no tenía ninguna otra experiencia con la que compararla", ha rememorado en las páginas de la biografía. Asimismo, cuenta que a Jim le había conocido durante un concierto, tras el cual la invitó a su casa para hablar de sus libros de historia: "Y antes de que me diera cuenta ya estábamos en su cama y me había quitado la ropa interior".

Sophie recuerda que se quedó confusa y aturdida tras la violación porque, explica, en los años 90 la percepción pública de una agresión sexual "no tenía nada que ver con el consentimiento" sino algo más bien "que tú misma asociabas con el acto en sí".

"Pero claro, nadie me había inmovilizado ni me había gritado para obligarme a que cumpliese sus órdenes. Las cosas que entonces veía y leía y la forma en que se hablaba de sexo en aquel momento me hicieron creer que no había ocurrido nada", ha señalado.

Después de que haya saltado a los medios la noticia sobre dicho episodio de su vida, Sophie Ellis-Bextor ha escrito un mensaje en Instagram en el que espera que, ya que "la prensa ha estado escribiendo" sobre esa parte de su libro donde habla de aquella primera vez sin consentimiento, "el fluir de la conversación" con sus hijos "ayude a criar hombres reflexivos que se preocupen por el consentimiento en ambos sentidos, que quieran la felicidad de quienes están con ellos y no pongan esa felicidad por encima de la suya propia".