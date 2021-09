València aspira a captar fons europeus per a huit mercats

Els mercats municipals de València i els seus entorns també optaran als fons europeus de reconstrucció per a millorar les seues instal·lacions i accessibilitat. La Junta de Govern Local extraordinària celebrada ahir va aprovar la presentació de projectes de millora d'aquests recintes públics per import de més de 2,5 milions d'euros, per al seu finançament amb fons de recuperació postCovid Next Generation EU.

Es presenten a la convocatòria un total de nou projectes per a huit mercats: Algirós, Jesús, El Grau, Jerusalem, Mossén Sorell, Natzaret, Rojas Clemente i Torrefiel. L'import total dels projectes ascendeix a 2.511.719 euros, dels quals es proposa el finançament europeu d'una mica més d’1,2 milions d'euros (exactament 1.245.480 euros).

A més, segons va avançar el regidor de Comerç, Carlos Galiana, «pròximament» demanaran «pressupost per a començar el procés d'obres en Rojas Clemente, per a resoldre una sèrie de problemes en el sostre del soterrani».

Tal com va detallar el delegat de Comerç, les actuacions previstes en aquest conjunt de projectes són les següents: reparació del forjat del mercat municipal d’Algirós (pressupost total: 379.229,25 euros), equipament de llocs en el mercat del Grau (209.816,89 euros), obres de millores d'eficiència energètica en els mercats de Jerusalem (447.052,95 euros), Jesús (383.530,00 euros) i Natzaret (156.378,46 euros); millores generals en el mercat municipal de Mossén Sorell (65.703,00 euros); substitució del muntacàrregues en el mercat de Rojas Clemente (38.902,30 euros) i reparació de la coberta del mercat municipal de Torrefiel (399.106,00 euros).

A més, es presenta el projecte de reurbanització de l'entorn del mercat del Grau, que comprén les actuacions de regeneració de l'espai urbà als carrers circumdants al mercat (carrer Abastos, plaça del Mercat Nou, carrer Crist del Grau, carrer José Aguirre i plaça Conde de Pestagua), per a configurar un espai complet de caràcter per als vianants en aquest barri, amb un pressupost total de 432.000 euros, van apuntar des de l'Ajuntament.

Aquest paquet de projectes se suma als que el Consistori presentarà, en aquest cas a través de la Regidoria de Gestió de Recursos, també per a optar als fons Next Generation EU per a projectes que facen costat al comerç urbà i que contribuïsquen a l'enfortiment de l'activitat comercial en zones turístiques.

En aquest cas, tal com es va informar despús-ahir, es presenten projectes per import total d’1,5 milions d'euros per a obtindre finançament que permeta instal·lar punts de recàrrega elèctrica i plaques fotovoltaiques en 16 mercats municipals, cinc àrees comercials i quatre mercats extraordinaris. A més, també es preveu abordar el desplegament de fibra òptica per a comunicacions de la xarxa d'enllumenat, semàfors i altres verticals de València Smart City en els districtes de Ciutat Vella i l’Eixample.

El regidor Carlos Galiana va afirmar que els mercats municipals de València «sempre han sigut una prioritat per al govern de Joan Ribó». Segons va manifestar, a la seua arribada al Govern municipal van trobar els mercats «abandonats, amb falta de manteniment i sense cap campanya de promoció per part de l'anterior govern del PP.

Des de l'actual govern municipal, hem anat fent tot un pla de manteniment durant aquests anys, amb intervencions importants en mercats com el de Russafa, Algirós, Castella i Cabanyal», va afegir. L'edil responsable dels mercats municipals de la ciutat va explicar que ara aprofitaran els fons Next Generation per a continuar amb aquest treball.

Zones de baixes emissions

València presentarà també un altre paquet de projectes a la Unió Europea per a ser finançats, en aquest cas per a la implantació de zones de baixes emissions i la transformació digital i sostenible del transport urbà, que també va aprovar ahir la Junta de Govern Local.