La Generació Z reivindica el seu dret al "futur i la utopia" al Rialto amb l'estrena de 'Fes-me un lloc'

L'espectacle, que estarà en cartell fins al 24 d'octubre, ha sigut presentat en roda de premsa pel director adjunt d'Arts Escèniques, Roberto García, l'autora i directora de l'obra, Isabel Martí, i les actrius Júlia Fortaña i Anna Nacher.

Completen el repartiment Marina Alegre, Anaïs Doménech, Carme Giner, Paula López Collado, Tamara Martínez, Ana Olcina, Miguel Torrecilla i Tomàs Verdú, tots ells actors i actrius nascuts a partir de l'any noranta del segle XX.

I és que la joventut era el punt de partida del projecte. Segons ha explicat Martí, va rebre la proposta de l'IVC de fer una obra amb un repartiment integrat per artistes menors de 30 anys, una condició que s'ha estès també a tot l'equip tècnic.

En lloc d'escriure un text i donar-li-ho fet als actors, l'autora va decidir seleccionar en primer lloc a l'elenc i parlar amb ells sobre les seues inquietuds i interessos. Eixe intercanvi d'idees, i la constatació que els joves es mostren preocupats per la seua difícil inserció laboral i per quin planeta van a heretar a causa de l'emergència climàtica, va donar com resultat 'Fes-me un lloc'.

En aquesta peça, un grup de joves idealistes s'uneix per a recuperar la terra i evitar la fugida de talents, per a demostrar que poden arribar a ser adults sense haver de renunciar a l'idealisme. Com caldria esperar, les dificultats no tarden a arribar. D'aquesta manera, l'obra és, sobretot, "un prec generacional, una exigència generacional, una reivindicació del dret dels joves a la terra i a la utopia".

La dramaturga i directora confessa que aquest projecte li ha servit per a "trencar prejuís" sobre els joves, ja que ha pogut comprovar que estan "molt connectats a la realitat i no només a un món de xarxes socials".

PER A TOTS ELS PÚBLICS

A més, es mostra convençuda que l'espectacle contribuirà a diluir aquests estereotips entre el públic que acudisca a la sala. En aquest sentit, ha incidit que el muntatge "no és només per a espectadors de 20 anys, sinó per a tots". "Al final, som éssers humans. Els joves de vint anys es reconeixeran en les formes de parlar i vestir, però qualsevol generació pot emfatitzar amb els conflictes que plantegen els personatges", ha asseverat.

La majoria dels intèrprets han acabat recentment la seua formació o encara està estudiant i, en molts casos, es tracta de la seua primera experiència laboral de caràcter professional en un sector, el de les arts escèniques, amb altíssim grau d'atur.

Per açò, assenyala Martí, han rebut aquest espectacle "com un regal" en el qual, a més, "no són només ornamentals, sinó que han aportat la seua veu". "Els i les joves de 'Fes-me un lloc', a dalt i a baix de l'escenari, davant i darrere, han viscut un xicotet oasi que s'ha engegat per a ells", ha postil·lat.