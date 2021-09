La Processó Cívica del 9 d'Octubre canvia el seu recorregut per les obres de la Reina i redueix aforament per la covid

Així ho ha indicat aquest dimecres l'alcalde de la ciutat, Joan Ribó, preguntat per la modificació de l'itinerari com a conseqüència dels treballs de reforma de la plaça de la Reina. El primer edil ha afirmat que eixe és un canvi "perfectament definit" ja a partir dels suggeriments fets pels serveis policials.

"Sí, està definit ja. Està perfectament definit ja", ha manifestat el responsable municipal, que ha participat en la presentació del 50 aniversari de la Fira Iberflora. Joan Ribó ha explicat que aquest dimarts es va celebrar "una reunió" en la qual la Policia va oferir "tres possibilitats" de recorregut.

El primer edil ha apuntat que entre elles es va triar una amb la qual la Processó Cívica baixarà, des de l'Ajuntament, pel carrer de les Barques i pujarà fins al consistori pel carrer de Correus. "Això està perfectament clar. Els horaris seran els normals", ha agregat.

Així mateix, Ribó ha comentat que en la Processó Cívica d'enguany hi haurà un altre canvi que afecta al nombre d'assistents, no d'entitats que participen en aquest acte però sí de representants de cadascuna d'elles per a complir amb les restriccions dictades enfront de la Covid-19.

"La Processó no tindrà el contingut de persones que té altres anys perquè fem una restricció quant al nombre, no d'associacions que participen però sí de persones per cada associació", ha precisat el primer edil. "Aquest és l'element més significatiu", ha agregat.

MASCLETÀ I CASTELLS DESCENTRALITZATS

D'altra banda, Joan Ribó ha exposat que en els actes municipals organitzats amb motiu del 9 d'Octubre hi haurà també canvis en la 'mascletà' i en els castells, ja que "es descentralitzen", com va succeir amb els programats per als actes fallers de 2021 i amb la finalitat d'evitar aglomeracions de gent.

"Serà un 9 d'Octubre, per dir-ho d'alguna manera, quasi normal a excepció del recorregut pel tema de les obres i de la descentralització i reducció del nombre de components de la Processó Cívica per temes de seguretat" sanitària, ha conclòs l'alcalde. .