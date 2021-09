Pleno del Parlament: Illa denuncia que Aragonès "no está a la altura" y alarga la mano del PSC "para cambiar de rumbo"

El presidente del PSC, Salvador Illa, ha denunciado que el Govern "no está a la altura" y ha alargado la mano de su grupo para "cambiar de rumbo". De hecho, ha vuelto a ofrecerse para negociar los presupuestos de la Generalitat si el ejecutivo no lo consigue con la mayoría de la investidura, con la CUP, que es el socio prioritario.

Illa, que ha estrenado la sesión del debate de política general en el Parlament este miércoles en primera hora, ha dicho a Pere Aragonès que su Govern "no funciona" y ha subrayado las discrepancias entre ERC y Junts, con episodios destacados como la ampliación del Prat o la mesa de diálogo. De hecho, se ha dirigido al líder de Junts en la cámara para reclamarle más implicación en este espacio: "Aquí se tiene que mover usted,¿ no ve que no es posible que no conversemos?".

Los socialistas también reclaman un diálogo "Cataluña adentro" e Illa ha exigido a Aragonés que reúna la mesa de partidos. Además de a Batet, también ha interpelado a Carlos Carrizosa (Cs) y Alejandro Fernández (PPC) porque apuesten por el diálogo.

Todavía en esta línea, Illa ha reconocido "la actitud firme" de Aragonès en la defensa de la mesa de diálogo, que provocó un choque entre socios la semana que se reunió en Barcelona, en una reunión a la que no acabó yendo ningún consejero de JxCat. "Usted no lo tiene fácil, se lo reconozco", ha admitido a Aragonès. Illa también ha advertido a Aragonès que "plantear la autodeterminación y la amnistía" es un "objetivo irreal e imposible de lograr".

El líder de los socialistas catalanes cree que en los "poco más de 100 días" de Govern, la credibilidad del ejecutivo ha quedado tocada "de forma irreversible" por las discrepancias entre Junts y ERC.

Vox advierte de que ejercerá "acciones legales"

El presidente del grupo parlamentario de Vox, Ignacio Garriga, ha advertido este miércoles de que en caso de que se admita a trámite la propuesta de resolución de la CUP sobre el referéndum ejercerán las "acciones legales oportunas" para que el Tribunal Constitucional (TC) la declare inconstitucional y la deje "sin efecto".

En una intervención durante el debate de política general del Parlament, Garriga ha recordado que Vox ya llevó ante la justicia a los "responsables del golpe de estado" y ha apuntado que volverán a ejercer la acción penal por desobediencia en el TC contra los miembros de la Mesa que permitan la tramitación de la iniciativa de los 'cupaires'.

Vox ha afirmado que la presidencia de Pere Aragonès se caracteriza por su "inmovilismo" y "inacción".