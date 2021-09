El nombre de Cepeda se cuela de nuevo en 'La última tentación' por su relación con Susana Molina, ex de Gonzalo

El cantante Cepeda se ha visto de nuevo envuelto, seguramente sin pretenderlo, en el universo de La isla de las tentaciones, de nuevo de la mano del participante Gonzalo Montoya, que ha revelado detalles de la supuesta relación entre el cantante y Susana Molina, ex del propio Gonzalo.

Ya en marzo de 2020 Gonzalo aseguró que su ex, cuya relación se rompió en La isla de las tentaciones, estaba teniendo un romance con Cepeda. "Según las fuentes que tengo, Susana y Cepeda tienen una relación", decía el año pasado en Viva la vida.

Pero es que ahora Gonzalo es uno de los participantes de La última tentación y hablando de la relación de siete años que tuvo con Susana, volvió a salir a relucir el nombre del cantante.

Gonzalo contaba que la ruptura fue traumática para él hasta el punto de que tiempo después él no quiso acudir al reencuentro que propició el programa. "Yo no me presenté al reencuentro y le envié una carta", asegura ahora el concursante.

Y la bomba llegó cuando añadió: "Pero ahí estaba ella con Cepeda, fíjate lo que le importaría la carta", ante el asombro de sus compañeros.