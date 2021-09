Sofía Cristo agrede a Miguel Frigenti en 'Secret Story' y es expulsada por la organización

Este martes, Telecinco emitió Secret Story: cuenta atrás, la gala presentada por Carlos Sobera. En su primera parte, de 20:00 a 21:00, Adara Molinero, que protagonizará la prueba semanal, entró en la casa en la que convivirá con los concursantes del reality.

Sin embargo, la madrileña no tuvo un recibimiento precisamente cariñoso ni fácil. Antes de incorporarse al concurso y de explicar el papel que tendría, la joven tuvo que hablar con Luca Onestini, el hermano de su exnovio, Gianmarco Onestini; y con Cristina Porta, el gran apoyo de Miguel Frigenti. Y es que, pese a ser la aliada de su amigo, Molinero no tiene una opinión positiva sobre ella.

Pero lo más duro vendría después. Aunque las galas de Secret Story se están caracterizando por que en ellas todos los participantes sacan su peor parte, el episodio de este martes superó todas las expectativas, pues se pasó de las agresiones verbales a las físicas.

Ocurrió después de que un vídeo mostrara los intentos del grupo minoritario del reality, formado por Miguel Frigenti, Luca Onestini y Cristina Porta; intentaran salvarse reclutando a otros concursantes como Emmy Russ y Antonio Canales para nominar.

En las imágenes no se veía que los concursantes llegasen a ningún acuerdo ni a elegir a un blanco de cara a dichas nominaciones, pero el resto de participantes mostraron su indignación a lo que consideraron un engaño en forma de complot.

Especialmente indignada se mostró Sofía Cristo, que ya en otras ocasiones había sido bastante crítica y dura con Frigenti. En esta ocasión, y tras lanzarle todo tipo de improperios mientras él huía de ella, se tapaba los oídos y cantaba; la hija de Bárbara Rey, fuera de sí, arrojó al sofá al comunicador y se encaró con él.

La situación no fue a más porque rápidamente los compañeros se encargaron de separar a Cristo y a Frigenti. También intervino Carlos Sobera, pues el momento ocurrió en directo, y dijo que el espectáculo por parte de los concursantes estaba siendo "lamentable" y que ninguno de ellos había estado a la altura en la gala.

'Secret Story' expulsa a Sofía Cristo

Poco después y más tranquila, apareció Sofía Cristo y anunció que había tomado la determinación de marcharse del concurso. Pese a que en un primer momento Carlos Sobera intentó convencerla de lo contrario y le comunicó que le daría unos días para que se calmaran las aguas, en una segunda conversación le comunicó a la intervencionista que la organización había decidido expulsarla del programa.

👏 EXPULSIÓN DISCIPLINARIA 👏 de Sofía Cristo por agresión a Miguel Frigenti #SecretCuentaAtrás3 #Secret29S pic.twitter.com/rrvMXaiPaJ — Rafael García López 🌈📺💻 (@RafaelGarciaLAF) September 28, 2021

"Pido perdón por mis formas, lo asumo. Soy muy impulsiva, no quiero estar con una muy mala persona. Antes de venir intentábamos estar unidos para llegar lejos los dos, pero no se puede. Solo sabe meter mierda. No tengo necesidad de estar aquí, quiero volver a mi vida de puta madre. He intentado mediar, pero con alguien como él no se puede. Esto es lo que él quería, ya tiene su grupo minoritario para llegar a la final", comenzó.

También como parte de su despedida, la DJ lanzó un mensaje para lo que pareció la agencia de representación que ella y Miguel Frigenti comparten: "Quique y José, no sé cómo podéis llevar gente como él a la agencia".