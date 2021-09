Consum dona més de 5.050 tones d'aliments en 2021 en el programa contra el desaprofitament alimentari

Consum treballa per a evitar el desaprofitament d'aliments cada any, a través del seu programa Profit de donacions, que s'emmarca dins del Pla de Prevenció del Desaprofitament Alimentari que té la cooperativa com una de les línies principals d'actuació. De febrer a agost de 2021, Consum ha donat 5.051 tones d'aliments, un 24 per cent més respecte al mateix període de 2020.