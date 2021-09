Rosa Benito desvela qué dieta sigue para no engordar los kilos que perdió en 'Supervivientes'

Rosa Benito ha vuelto a Ya es mediodía, donde confesó este lunes que ha desbloqueado a Amador Mohedano: "Me quedo con lo bueno", asegura la tertuliana.

Antes, Benito había sido la última protagonista de la charla 'A las 11 y 11', que, cada domingo, Mar Regueras organiza en su perfil de Instagram. En ella habló de sus trucos de belleza y de su dieta para no engordar.

"Me gusta mucho lo del plasma. Yo no soy de bótox ni de nada, pero quiero ir a hacerme el plasma, que llevo como un año que no me lo he hecho. Yo soy muy alérgica, una vez me puse un cóctel de vitaminas y me puse hecha un monstruo, me tuvieron que pinchar un Urbasón. Y descubrí lo del plasma. Te sacan tu sangre, la centrifugan y te inyectan el plasma y, al ser algo propio, nunca me ha dado reacción. Para mí es una de las mejores técnicas", comentó al respecto.

Para su piel, dijo, siempre se ha limpiado la cara "con jabón". "De vez en cuando alcohol de toda la vida y me lo pongo en la cara. No me reseca, porque luego me pongo mi hidratante y mi sérum. Una vez cada 15 días lo hago y te sale un brillo porque salen todas las impurezas", aseguró la colaboradora. En cuanto a su pelo, añadió que se lo cuida "con mi aceite y mis mascarillas".

Acerca de cómo mantiene esa envidiable figura a sus 65 años, Benito desvelo qué dieta sigue después de haber participado en Supervivientes hace ya una década. Allí ganó, pero también se dejó algunos kilos, como ella misma confesó. "Desde que vine de Supervivientes estoy haciendo la dieta intermitente. Yo como a mediodía y ya está. Yo lo hago y estás estupenda. Normalmente como una vez al día", confesó.

En cuanto al reality de superviviencia, dijo: "Adelgacé 16 kilos, era grandota, nunca me he visto gorda, estaba en la 44-46 y llegué a la 38-40, pero estaba muy mona".