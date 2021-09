Rosa Benito vuelve a 'Ya es mediodía' y confiesa que ha desbloqueado a Amador Mohedano: "Me quedo con lo bueno"

Rosa Benito ha vuelto de sus vacaciones y llega a Ya es mediodía pisando más fuerte que nunca. La colaboradora se ha enfrentado este lunes a todos los acontecimientos que ha protagonizado la familia Mohedano durante este verano; el ingreso de su ex Amador, el homenaje de Rocío Jurado o las últimas declaraciones de su sobrina Rocío Carrasco.

La colaboradora se ha emocionado al ver las imágenes del homenaje a Rocío Jurado por su aniversario y ha aclarado por qué no asistió al evento. Benito ha explicado que ese día estuvo en Alicante celebrando la boda de su hermano y que por ello no pudo acudir al homenaje. El que tampoco hizo acto de presencia fue Amador Mohedano, del que ha dicho su exmujer que si ella hubiera estado en Chipiona lo "hubiera cogido por las orejas" y habría asistido.

Miguel Ángel Nicolás no ha pasado por alto las declaraciones de la alicantina sobre su ex y le ha preguntado qué ha querido decir con lo del tirón de orejas si la última vez que estuvo en plató estaba enfadada con él y lo tenía bloqueado de WhatsApp. "Ya, pero cuando tú ves las orejas al lobo te das cuenta de que la salud es lo más importante. Y yo estoy muy feliz porque él está recuperado, está muy bien", ha respondido Benito haciendo alusión al ingreso en el hospital de Amador Mohedano.

"Se está cuidando, era una persona a la que le dan muchísimo miedo los hospitales, se está concienciando de que los médicos están ahí por algo y yo ahora mismo... Es el padre de mis hijos, tengo una relación muy bonita con él de '¿cómo estás?', '¿te encuentras mejor?'. Y me quiero quedar con lo bueno de la gente'", ha detallado la colaboradora. "¡Y lo he desbloqueado!", ha exclamado la ex de Amador Mohedano entre risas.

Benito ha reconocido que tanto ella como la familia se asustaron mucho con su último bajón de salud y que por ello ha decidido mantener una buena relación él. "Él lo ha pasado muy mal, se asustó mucho. Además, es el padre de mis hijos y es el único hombre que yo he tenido en mi vida, o sea que yo estoy superorgullosa de ello, porque tenemos cuatro hijos maravillosos nacidos del amor", ha sentenciado la tertuliana de Mediaset.