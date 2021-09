Telecinco emitió este lunes el debate de La última tentación. Presentado por Sandra Barneda, el programa ofreció algunas imágenes exclusivas del reality y las comentó con los colaboradores y defensores de los participantes; como fueron la madre de Andrea, por videollamada; y la hermana de su todavía novio Roberto, desde plató.

En los primeros episodios del reality quedó claro que la catalana tardó bastante poco en borrar a Roberto, su pareja, de su mente. Tras varios días tonteando con Óscar, la joven durmió con Manuel el día que este se sumó al programa y se reveló que una semana antes de viajar a República Dominicana, ambos se habían besado en Ibiza.

Esto hizo que, como era previsible, las defensoras de ambas partes (Andrea y Roberto) tuvieran un enfrentamiento. La madre de Andrea utilizó argumentos del pasado e insistió bastante en ellos con una clara intención de dejar en evidencia a Roberto, algo que no le hizo ninguna gracia a Barneda.

"Tu hermano se saltó el confinamiento perimetral. Cogió el coche y se hizo 700 kilómetros desde Madrid a Barcelona simplemente porque Andrea le dijo que no quería estar con él", le reprochó Paula, madre de Andrea, a Saray, hermana de Roberto.

Ante las alusiones, esta reconoció que la acción de su hermano no fue la correcta, pero mantuvo que la otra parte, Andrea, habría hecho lo mismo si se hubiera dado el caso. Esto no sirvió para Paula, que repitió en varias ocasiones la infracción de Roberto:

"No hace falta que lo digas cuatro veces. No, Paula, eso no. Creo que eso ha sido un golpe bajo. Lo ha dicho Saray, está mal saltarse un confinamiento, pero no hace falta que lo repitas cuatro veces. Con una nos hemos enterado. Está mal, pero no ha sido una situación fácil para nadie esta pandemia. Roberto es un chico desesperado por amor y por amor hemos hecho muchas idioteces todos", dijo la presentadora con contundencia.