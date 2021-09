Ni Roberto ni Óscar: Andrea 'cae en la tentación' con Manuel por segunda vez

Este miércoles, Telecinco emitió un nuevo capítulo de La última tentación. En esta segunda entrega tuvo lugar el círculo de fuego entre Marina García y Lucía Sánchez. Pero el programa también contó con nuevas incorporaciones: Manuel González, Stefany Martínez y Gonzalo Montoya.

Los andaluces llegaron pisando fuerte. Y es que, en este mismo capítulo se supo que Andrea Gasca le había sido infiel a su novio, Roberto, con Manuel. Resultó ser un secreto a voces que la catalana comenzó negando, aunque finalmente lo reconoció.

De manera paralela se comentó en la villa contigua, que es la que habita su todavía novio, Roberto. Christofer le dijo que había escuchado esos rumores y el joven se los creyó. Según recordó, su pareja regresó de un viaje a Ibiza hablando maravillas de Manuel, aunque siempre había negado que en esos días había tenido algo con él.

"Estoy desilusionado, me ha llegado una noticia bomba de que Andrea me ha sido infiel una semana antes de estar aquí. Con Manuel, en Ibiza, creo que puede ser verdad. Antes de ir allí, me dijo que odiaba a Manuel y, cuando vino, lo hizo hablando maravillas de él. Si fuera verdad, se olvidaría de mí para siempre. Un día antes de venir aquí me dijo que no pasó, que nunca iba a tener algo con Manuel", le contó Roberto, entre lágrimas, a Sandra Barneda.

Poco tardó en asumirlo Andrea, pero también en ver en Manuel a su próximo objetivo, olvidando en cuestión de minutos no solo a su novio, sino también a Óscar, su cuenta pendiente y la persona con la que había tonteado los días anteriores.

Tanto fue así que, tras toda una fiesta jugando con Manuel y con una cobra incluida, Gasca decidió dormir con él en vez de con Óscar como en los días previos, aunque no pasó nada entre ellos.

🚨 ¡Manuel y Andrea hacen saltar la Luz de la Tentación! 🚨 ¿Os los esperabais?



🔵 #LaÚltimaTentación2 https://t.co/aRYuaXxMMU pic.twitter.com/qxFKhWFNSO — La Última Tentación (@islatentaciones) September 22, 2021

Pero esto se solucionó al día siguiente cuando, en la piscina, Andrea y Manuel se dieron sus primeros besos ante un Gonzalo Montoya que no paraba de aplaudir: "¡Tu novio va a estar contento viendo esto! ¿Qué le dirás, que es un juego?", bromeó el andaluz.