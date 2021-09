Javier, en 'First dates': "El sexo es una guarrería y un esfuerzo"

La diversión fue una constante en la cita entre Carlota y Javier este lunes en First dates, donde ambos acudieron en busca de algo muy concreto y que, gracias al programa de Cuatro, lograron encontrar.

El primero en llegar fue el estudiante de Estadística, que fue muy claro con Carlos Sobera: "El sexo es una guarrería y un esfuerzo, aunque entiendo que a la gente le guste. Si quieres sudar y que otra persona te sude encima, si quieres fluidos corporales y cosas, vete al gimnasio".

"Vengo buscando una chica divertida porque me considero, quitando a Chiquito, que en paz descanse, de las personas más graciosas que conozco. Soy el más gracioso de todos mis amigos", afirmó.

Javier y Sobera, en ‘First dates’. MEDIASET

Entonces llegó la zaragozana: "Mis amigas me dicen que ligo muchísimo porque llamo la atención, pero si coges a las criaturas que ligan conmigo... y entre bohemios, intensitos... es gente muy pesada y no encuentro a nadie normal".

Las risas entre ambos comenzaron desde el primer instante en el que se conocieron en la barra y se extendieron durante toda la velada, para sorpresa de ambos, que no esperaban conocer alguien tan parecido a lo que buscaban.

Carlota le comentó que quería alguien especial, pero no intenso, y le habló de lo que fue en el pasado: "Fui emo tacona, pero ahora soy un poco gótica culona he evolucionado con los años", reconoció la joven.

"Me sé maquillar bien y tengo sentido del ridículo, cosas que pasan con la edad y te enseñan en la Universidad del Opus", añadió para sorpresa de Javier, al que no le sentó muy bien que se olvidara de su nombre durante la cena.

Al final le perdonó ese detalle, ya que el madrileño sí que quiso una segunda cita con la zaragozana: "Me lo he pasado muy bien y es una persona muy divertida". Ella, por su parte, también quiso volver a quedar: "Me he reído mucho con él".