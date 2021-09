Ana Polvorosa, en 'El hormiguero': "Cuando me dijeron que iba a trabajar con Amenábar no paré de gritar"

El hormiguero comenzó la semana con la visita de una actriz muy conocida por el público como Ana Polvorosa (Aída o Fenómenos, entre otros de sus trabajos), y de un actor novel como Álvaro Mel.

Ambos acudieron al programa de Antena 3 para presentar su nueva serie, La Fortuna, que se estrena este jueves en Movistar + y de la que son los protagonistas: "Es un thriller de aventuras, habla de un tesoro que se hundió en 1804 en Gibraltar, una empresa americana lo expolia y España lo reclama", afirmó la actriz.

Pablo Motos le pidió a Polvorosa que presentara a los espectadores a su compañero de rodaje: "Es una persona muy especial, un gran chico y mejor actor, con una intuición y generosidad trabajando brutales", señaló la intérprete.

El presentador también quiso que Mel le explicara sus inicios en el cine: "Hice un año en la carrera de Arquitectura, después crecí por las redes sociales, al final me mudé a Madrid a probar suerte y aquí me he quedado. La primera toma de contacto fue como DJ, más tarde hice mi círculo aquí, donde llevo ya seis años", comentó el actor.

El director de La Fortuna es Alejandro Amenábar, y los dos invitados recordaron como fue trabajar con él: "Yo, a día de hoy, sigo un poco en las nubes con este tema", aseguró la actriz.

"Me llegó el proyecto, hice dos castings y diez días después recibí la llamada de mi representante: Lo primero que escuché fue un grito continuado y yo también me puse a gritar y a llorar. Es un lujazo y para mí, algo inolvidable", admitió Polvorosa.

"Le conocí en su casa, donde me invitó para repasar el guion y saber un poco más de la historia. Recuerdo que le pedí un vaso de agua, pero no bebí ni una gota porque cada vez que levantaba el vaso, se me notaba que estaba temblando de los nervios", añadió Mel.

Otra de las curiosidades de la serie es que el actor habla en coreano: "No tengo ni idea, solo las tres frases del rodaje y las tengo grabadas a fuego", aseguró Mel. Polvorosa, por su parte, comentó sobre su personaje que "me lo pasé muy bien y como mi personaje es una tía muy echada para adelante, me daba mucho juego".