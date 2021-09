Sofía derrota a Marco Antonio en 'El Rosco' de 'Pasapalabra' y se lleva el bote con 466.000 euros

Casi tres meses después de que Pablo Díaz hiciera historia en Pasapalabra y se llevara el bote con 1.828.000 euros al vencer en El Rosco a Javier Dávila, Sofía Álvarez logró llevarse los 466.000€ que se habían acumulado hasta este lunes.

La vasca solo ha necesitado ocho semanas en el concurso de Antena 3 para llevar casi medio millón de euros tras derrotar a Marco Antonio, con el que ha protagonizado multitud de duelos en la prueba final del programa.

El gaditano fue el primero en enfrentarse a las preguntas que le realizó Roberto Leal en su rosco 55, donde contó con 158 segundos acumulados durante el programa del día. Tras dos aciertos y algunas dudas, pasó palabra.

Sofía, por su parte, contó con 140 segundos de tiempo en su ronda final del concurso número 62. Tras acertar siete preguntas de forma consecutiva, le cedió el turno a su adversario.

Ambos intercambiaron turnos hasta que, por segundo día consecutivo, ambos alcanzaron los 24 aciertos. Mientras que a la vasca le quedaban 24 segundos para pensarse la respuesta de la letra H, a Marco Antonio le restaban 33 segundos para acertar la V.

Sofía escuchó a Leal, y pasó palabra con 21 segundos, lo mismo hizo Marco Antonio con su pregunta. "Me caigo muerta si me llevo 466.000 euros. Voy a soltar lo que tengo, que no va a ser, pero va", afirmó la concursante.

“Con la H, apellido del compositor autor de la banda sonora de la película El hombre que vendió su alma”, le preguntó el presentador a Sofía, que contestó: “Herrmann”. Leal dejó pasar unos segundos de tensión antes de dar por correcta la respuesta para que la vasca se ganara 466.000 euros, mientras que el gaditano se llevó 31.200 euros.

La primera llamada que hizo Sofía fue para su hijo, que estaba en el gimnasio, al que anunció que se había llevado el bote. Ambos, entre lágrimas, apenas pudieron articular palabra: "Te lo has ganado. No me lo creo", afirmó Íñigo.

Posteriormente llamaron a Irati, su hija, para anunciarle la noticia: "Prepárate que voy a ir a Londres a verte en cero coma", le dijo Sofía. Los tres despidieron entre lágrimas por la emoción.

