Giner (Cs) critica que las ayudas para alquiler social "bajaron un 33% en 2020"

Así lo ha aseverado Giner según los datos del Informe de Gestión Municipal, que indica que en 2020 el Ayuntamiento concedió 884 ayudas menos que en 2019, mientras el registro de demandantes sí que aumentó. "En 2019 hubo 489 demandantes de alquiler social y, en 2020, 611", ha detallado el portavoz de Cs, según recoge la formación en un comunicado.

"No entendemos cómo Ribó es incapaz de resolver un derecho tan básico como es el acceso a la vivienda y más cuando coincide con una crisis sanitaria y económica sin precedentes. Este problema existe tanto si hablamos de las ayudas al alquiler social o de la construcción de vivienda social", ha censurado Giner.

"En ambos casos, el equipo de gobierno es incapaz de mantener sus promesas y sus presupuestos, por eso el problema de acceso a la vivienda es de los principales que hay en nuestra ciudad", ha incidido.

Sobre este asunto, ha calificado de "lamentable" que "para resolverlo, la señora Oltra se invente la tasa turística". "No entendemos que tendrá que ver una cosa con otra porque el problema no es de presupuesto. Las asignaciones presupuestarias son razonables, el problema es que no lo hacen. No lo tramitan, ni lo ejecutan", ha denunciado, al tiempo que ha reivindicado que València "debe dar un paso adelante para resolver de forma urgente esta situación".

Por otra parte, ha lamentado que las Prestaciones Económicas Individualizadas de Servicios Sociales (PEIs) para necesidades básicas, aunque se utilizan también para pagos de alquileres y recursos habitacionales o servicios básicos, "también han disminuido en 2.473 concesiones, en el primer semestre de 2021, con respecto al mismo periodo del año anterior".