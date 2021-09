Puig anuncia 1.786 milions en el Pla Ariadna perquè l'"ascensor social per a joves torne a funcionar"

Així ho ha indicat el president, Ximo Puig, en la seua intervenció en el Debat de Política General, on ha indicat que aquest programa tindrà 26 actuacions dividides en sis eixos i amb fons que provindran de la Generalitat i d'Europa.

L'ocupació serà el principal eix, amb 1.000 milions per a programes d'ocupació juvenil; una aposta de 500 milions en educació i cultura centrada en la Formació Professional i 141 milions per a un pla de xoc en salut mental i promoció de l'esport.

També es destinaran 57 milions per a accés al lloguer, altres 67 per a participació i inclusió en el mig rural i ajudes per al transport sostenible en mobilitat. Puig ha incidit que 2022 serà l'Any Europeu de la Joventut.