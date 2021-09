Urbanisme permetrà ascensors al carrer

La Regidoria de Desenvolupament i Renovació Urbana, dirigida per la vicealcaldessa Sandra Gómez, està duent a terme una modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) per a modificar les normes urbanístiques respecte a la possibilitat d'ocupar espais lliures (privats o públics) per a qüestions d'accessibilitat i eficiència energètica.

Aquestes normes inclouen, per exemple, la possibilitat d'instal·lar ascensors o altres elements relacionats amb l'accessibilitat de les persones i millorar l'eficiència energètica dels edificis, reduint com a mínim el 30% de la demanda energètica actual destinada a la calefacció o refrigeració de l'edifici.

Aquesta revisió i modificació facilitarà la realització d'obres de millora d'accessibilitat universal en edificis existents, la millora energètica d'aquests i la implantació d'energies renovables.

Dins de les obres permeses s'inclou la instal·lació d'ascensors i vestíbuls en la via pública (sempre que no siga possible la seua instal·lació a l'interior de l'edifici), la incorporació d'aïllament tèrmic o façanes ventilades per l'exterior de l'edifici (SATE), l'envidrament de terrasses o la instal·lació d'elements de protecció solar. A més també inclou modificacions per a la possible instal·lació de sistemes de captació solar d'energia per a l'autoconsum.

En eixe sentit, es defineixen les condicions per a implantar sistemes d'aprofitament de l'energia solar, condicions estètiques i funcionals de la instal·lació, ubicació d'equips o integració en edificis amb valor patrimonial.

La modificació del PGOU és un pas més cap a l'objectiu que persegueix l'Ajuntament de València d'aconseguir una ciutat més habitable, inclusiva, que afavorisca l'accessibilitat, la rehabilitació energètica i la millora de la qualitat dels habitatges de la ciutat. També contribueix a aconseguir els objectius de reducció d'emissions de gasos contaminants dins de l'actual situació d'emergència climàtica.