Puigdemont abandona Cerdeña y regresa este mismo lunes a Bruselas

El expresidente catalán Carles Puigdemont recupera la vía unilateral como "vía legítima" para conseguir la independencia de Cataluña. Tras su detención el pasado jueves en la isla italiana de Cerdeña y su puesta en libertad el viernes, Puigdemont se ha hecho fuerte, ha vuelto a la primera línea política, y durante el fin de semana ha criticado el proceso de negociación iniciado por los presidentes Pedro Sánchez y Pere Aragonès.

Según Puigdemont, si el Estado español se niega a negociar con Cataluña su derecho a la autodeterminación y no propone otra alternativa, el pueblo catalán tendrá el derecho "político, moral y de justicia para ejercer la unilateralidad", afirmó durante un acto en la ciudad sarda de Oristán donde se reunió con un grupo de alcaldes independentistas.

"La unilateralidad es una vía no violenta, y por lo tanto es una vía legítima, que no somos los primeros en seguir, la han seguido otros precedentes en el mundo que han sido avalados por la justicia internacional", dijo Puigdemont. Y culminó: "Después de intentarlo todo, con las derechas y las izquierdas, con los que les damos apoyo y con los que no, si finalmente la respuesta continúa siendo no, y el único proyecto alternativo a la independencia es el que estamos teniendo, cuatro años de represión de nuestros derechos y nuestros recursos, tenemos todo el derecho político, moral, de justicia para ejercer la unilateralidad".

El expresidente abandonará este lunes Cerdeña para trasladarse a Bruselas donde seguirá con sus tareas como eurodiputado. Puigdemont volverá a la isla el 4 de octubre para comparecer en la vista en la que se analizarán si se dan las condiciones para su entrega a España, aunque según fuentes cercanas al caso, el tribunal establecerá "no lugar a proceder" y terminará el procedimiento judicial.

Primer Debate de Política General

Con el independentismo inmerso en la polémica por la detención y puesta en libertad de Carles Puigdemont en Cerdeña, este martes por la tarde el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, afrontará su primer Debate de Política General.

El presidente centrará su discurso en defender el diálogo y la negociación con el Estado como la única vía posible para resolver el conflicto político y conseguir un referéndum de independencia. Aragonès insistirá en que decidir el futuro en las urnas es la única vía real para escuchar a toda la ciudadanía, independentista y no independentista, apelando así a "todo el país entero" y no solo a los soberanistas.

En la misma línea, el PSC reafirmó este domingo su apuesta por explorar la vía dialogada entre Gobierno y Generalitat para superar el conflicto político catalán y, en este sentido, su líder en el Parlament, Salvador Illa, aseguró que "el diálogo en Cataluña no se va a romper" porque "es lo que queremos los catalanes". Así se expresó Illa en la tradicional Fiesta de la Rosa de los socialistas catalanes, que se volvió a celebrar este año en Gavà (Barcelona).