Baltar, reelegido presidente del PP ourensano, vaticina que en 2023 recuperará la mayoría absoluta en la Diputación

Baltar ha obtenido 657 votos a favor de los 662 emitidos por los compromisarios que acudieron a este cónclave celebrado en el Pabellón Paco Paz de la ciudad de As Burgas. Los cinco restantes han sido votos en blanco. "Intuyo que son de los miembros de la mesa para mantener su independencia", ha subrayado el presidente provincial, convencido del respaldo unánime de su formación.

"Este porcentaje es un apoyo que va parejo a lo que significa este proyecto político para Ourense", ha apuntado, antes de avanzar que esta reelección es "una nueva etapa para el Partido Popular".

En el Congreso ha estado arropado por el titular de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, por el secretario general del Partido Popular Nacional, Teodoro García Egea, y el presidente murciano, Fernando López Miras además de otros dirigentes del partido como presidente provinciales o alcaldes y alcaldesas. "Eso le ha dado formato de convención nacional", ha sostenido Baltar.

En su discurso, el también presidente de la Diputación se ha trasladado a la fecha del 30 de enero de 2010, cuando salió elegido por primera vez sucediendo a su padre, José Luis Baltar, quien también ha estado presente en el Pazo dos Deportes.

"No he sido reelegido, he sido elegido. Es un volver a empezar, hoy no acaba todo, hoy empieza todo. Me voy a olvidar de lo anterior", ha dicho, para seguidamente expresar que fue una etapa "repleta de éxitos electorales, de porcentajes en algunos casos escandalosos, ciencia ficción para otras formaciones políticas".

LAS ELECCIONES MUNICIPALES, EN EL CALENDARIO

Asimismo, ha proclamado que el PP de Ourense "significa aspirar a lo máximo". Tanto es así, que los asistentes al Congreso han recibido un calendario del año 2023 con la fecha del 28 de mayo, día en el que se celebrarán las elecciones municipales, marcada.

"Quedan 609 días y en esa cita el PP ganará en todos los ayuntamientos de la provincia y en la entidad menor de Berán. Además tendremos la mayoría absoluta en la Diputación", ha vaticinado.

"Somos el partido de Ourense porque hemos ganado siempre, porque hemos obtenido resultados históricos. Hay equipo y hay Ourense", ha dicho a continuación.

De este modo, ha repasado los "récords electorales" -el máximo está fijado en 72 alcaldías- para marcarse el reto de batirlos en 2023. "Con este Comité Ejecutivo y con los 30.000 afiliados en la provincia vamos a celebrarlo el 20 de mayo de 2023 por la noche", ha garantizado.

Sin embargo, Baltar ha rechazado que esto implique que la historia "se repita", sino que el Congreso Provincial de este domingo es "el nacimiento de una nueva etapa".

Asimismo, el recién reelegido líder del PP ha concluido con con tres menciones: "A los mayores porque Ourense tiene una de las mejores esperanzas de vida junto con Okinawa -en Japón-, a las nuevas generaciones porque son el futuro y a los emigrantes, porque este es su partido".

Así, ha concluido citando que Martin Luther King tenía un sueño, "pero el PP de Ourense está a punto de tocarlo con los dedos".

NUEVO COMITÉ EJECUTIVO

En cuanto al Comité Ejecutivo de Manuel Baltar, estará formado por 105 miembros en el que hay una renovación del 40%, "con una mayoría absoluta", según ha trasladado, "de mujeres": 53 frente a 52 hombres. Además, hay un 70% de concejales y una media de edad de 48 años.

Baltar también ha recordado el Comité de Dirección, que lo acompañará en el próximo mandato. Está compuesto por 17 miembros, entre los que ha destacado el relevo en la Secretaría General, que ocupaba Rosendo Fernández y que pasa a ser de la alcaldesa de Oímbra, Ana Villarino.

Con todo, Rosendo Fernández no se desvincula del proyecto, sino que será el nuevo vicepresidente del PP provincial.