Carmen Borrego, en el 'Deluxe': "Estoy cansada de pedir perdón siempre"

Este sábado 26 de septiembre, Telecinco emitió una nueva entrega del Deluxe. El primer tema que se trató fue el conflicto entre las Campos. Una de ellas, Carmen Borrego, informó de la última hora del asunto y respondió a las declaraciones de su hermana, Terelu Campos, en Viva la vida.

Borrego dijo que ella habría actuado de otra manera en la última gala de Secret Story, cuando su hermana se marchó corriendo para evitar su encuentro con Bigote Arrocet, que acababa de ser expulsado del reality. “La respeto, aunque yo me hubiera quedado. No creo que sea cobarde. Si no quiere hablar de este tema, es lógico que no quiera seguir dándole bola”, opinó.

Con respecto a los problemas entre ellas, la comunicadora se declaró "harta" de que todos opinaran que las Campos tenían que pensar y actuar igual. “Estoy cansada de que vean la paja en el ojo ajeno y no la viga en el de ellas. Ellas también hablan de mí”, expuso.

Respecto al conflicto entre Terelu Campos y Kiko Hernández, Borrego dejó claro que no compartía las afirmaciones del colaborador sobre su hermana, pese a que en el momento guardó silencio, y que esperaba que ambos retomaran su amistad lo antes posible. En la misma línea, defendió que Terelu y ella tienen una conversación pendiente y que tarde o temprano arreglarán las cosas.

“Entiendo lo que a ella le ha dolido, pero no sé si ella comprende lo que me duele a mí. Ella podría haber parado a Alejandra. Terelu ha visto pocas cosas, no he querido enfrentarla con su hija. Tendríamos que ver las cosas y sentarnos a hablar, yo no soy la única que se equivoca”, reflexionó.

Por ello, insistió, estaba harta de ser la única que parecía que tenía que pedir perdón continuamente. “Me he callado muchas cosas para no molestar a mi madre ni a Terelu. A esta la veo todo el día cabreada. Le afectan muchos más las cosas de lo que le hacían antes. Antes quería apaciguar”, añadió sobre su hermana.