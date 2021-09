Aitana anuncia entre lágrimas que cancela el concierto de Sanlúcar: "Estoy casi sin voz, esto es una mierda"

La cantante Aitana tenía previsto dar este sábado por la noche un concierto en la localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda, pero se ha visto obligada a cancelarlo tras haberse quedado sin voz.

En un vídeo compartido en su cuenta de Instagram, la triunfita quiso dar explicaciones por la suspensión: "Hago este vídeo porque no me apetece hacerlo escrito y que sea tan impersonal", dijo.

"A principios de septiembre tuve laringitis, que no es algo muy fuerte, pero el problema es que se me inflamaron las cuerdas vocales y tuve que cancelar conciertos y aplazar otros cuatro, para ser exactos", explicó la cantante catalana.

"Ayer (viernes), después de tres semanas, volví a Sevilla y tenía muchísimas ganas de volver. De hecho mi médico y mi foniatra me dijeron que no estaba capacitada para volver, porque cuando tienes laringitis para la voz hablada está bien, pero para cantar tienes las cuerdas inflamadas o irritadas", prosiguió.

"Fue un subidón y tenía muchísimas ganas de volver. Lo pasé un poco mal porque a mitad de concierto me empezó a doler en las cuerdas vocales. Me quedé disfónica", reveló.

"Estuve valentando un poco, llame a mi vocal coach y a mi médico y me dijeron que si descansaba volvía a tener voz y he luchado para que así fuese, pero me he levantado casi sin voz, no puedo hacer la escala", indicó.

Fue entonces cuando entre lágrimas, la artista reveló su decisión: "Tengo que cancelar el concierto de hoy (sábado) de Cádiz, me sabe fatal, porque sé que hay gente muchísimo peor, es solo una laringitis, pero por desgracia tengo que cancelar unos conciertos... es una mierda... no quiero que nadie piense que no soy responsable, todos los días caliento, cuido la voz... Pero tampoco puedo forzar la situación ni que empeore", dijo llorando.

"He venido para intentarlo hasta el último momento y voy a seguir mirándome, voy a volver al foniatra para ver cuánto más puede esto durar, espero que no sea mucho, insisto en que hay mil cosas peores, pero esto me está dejando sin voz", confesó.

"Tengo que mejorar a nivel vocal para poder subirme al escenario que espero que no sea dentro de mucho tiempo. Muchas gracias, por eso quería hacer este vídeo, para dar explicaciones, lo siento un montón", concluyó.