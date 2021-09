Aitana continúa sumando éxitos a su carrera musical tras lanzar su último tema, Berlín. Sin embargo, a pesar de sus múltiples colaboraciones con artistas internacionales como Katy Perry, David Bisbal o Morat, la triunfita ha asegurado que hay algo para lo que aún no se ve preparada: Eurovisión.

A pesar de que la catalana estuvo en 2018 a punto de representar a España junto a Ana Guerra con Lo malo, parece que el certamen musical no es algo que se plantee de momento.

Así lo declaró en una reciente entrevista con Tony Aguilar en Los 40 después de que un fan le preguntara si iría al festival. "Muchas gracias por pensar que podría ir a Eurovisión, visto lo visto, por los grandes artistas nacionales que van, como Blas Cantó, que le admiro muchísimo", respondió la artista.

"Yo no me veo capacitada, de momento, porque siento que tienes que ir muy preparada, que no haya fallos, te ven muchísimas personas", añadió. "Entonces, yo ahora mismo no podría, pero no me cierro puertas y eso no quiere decir que no me gustaría ir en futuro".