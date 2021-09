El padre de Britney Spears la vigilaba con un dispositivo de escucha instalado en su habitación

Un nuevo documental sobre la vida de Britney Spears publicado este viernes por The New York Times ha desvelado nuevos detalles del control al que la diva del pop ha sido sometida desde hace más de 13 años por su padre, quien hasta ahora tiene su tutela legal. Según se revela en Controlling Britney Spears, una empresa de seguridad contratada por su padre, Jamie Spears, monitoreó las llamadas telefónicas y los mensajes de texto de la cantante durante todo el tiempo que lleva bajo su tutela.

Así lo ha explicado en dicho documental Alex Vlasov, exempleado de la empresa Black Box Security, que trabajó con el equipo de la cantante durante casi nueve años. Según sus declaraciones, la compañía tenía acceso al teléfono de la artista e incluso instaló un dispositivo de escucha en su habitación.

Por su parte, el abogado de Jamie Spears no ha negado la vigilancia que este ha hecho a su hija, pero lo ha justificado en que entraba "dentro de los parámetros de la autoridad que le otorgó el tribunal".

En el documental, Vlasov ha contado que cuando cuestionó la vigilancia de la cantante, la respuesta que obtuvo fue que las comunicaciones de Spears estaban siendo revisadas "por su propia seguridad y protección" y que el tribunal que supervisaba la tutela de la artista estaba "al tanto", al igual que su abogado en aquel momento.

Entre otras conversaciones que se vigilaron se encontraban discusiones entre Britney Spears y su abogado Sam Ingham, que el pasado mes de julio renunció a ser la defensa de la cantante.

Según Vlasov, el padre de Britney Spears estaba en constante comunicación con el equipo que vigilaba cada una de sus acciones, en el que se encontraban Edan Yemini y Robin Greenhill. "Incluso en un lugar sagrado como su hogar, cada solicitud fue monitoreada y registrada. Sus relaciones íntimas se gestionaron de cerca. Britney no podía tener a nadie en la privacidad de su casa sin que esas tres personas lo supieran", ha dicho.

La situación de vigilancia extrema a la que estaba siendo sometida la artista hizo estremecer a Vlasov, tal y como revela en el documental de The New York Times. "Cuando di un paso atrás y vi todo, me recordó a una persona que estaba en prisión, y la seguridad había pasado a ejercer de guardia de esa prisión, en esencia", ha valorado.

Este no es el último documental sobre Britney Spears que prevé salir a la luz, ya que Netflix estrenará el próximo 28 de septiembre Britney vs Spears, justo un día antes de que se celebre una audiencia en la Corte Superior de Los Ángeles que podría decidir el futuro de la tutela legal de la cantante.