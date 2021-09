Tráiler de 'Britney vs. Spears', el documental de Netflix: "Solo quiero recuperar mi vida"

Estrellato temprano, acoso mediático, problemas mentales derivados de todo ello… y un padre deseoso de no perder esa fuente de ingresos en la que se ha convertido su hija. La vida y la carrera de Britney Spears no han sido ninguna bicoca, y Netflix dará testimonio de ello en Britney vs. Spears, el documental que estrenará el 28 de septiembre.

Dirigida por Erin Lee Carr, autora del éxito documental How To Fix A Drug Scandal, Britney vs. Spears se centrará en las batallas judiciales que ha protagonizado la intérprete de Baby, One More Time y Toxic para recuperar su autonomía personal. Aquí tenemos el tráiler.

Recordemos que Spears pasó 13 años (hasta el pasado agosto) bajo la tutela legal de su padre, Jamie Spears, al considerársela incapaz de administrar sus bienes. Pese a ello, la cantante ha seguido trabajando e ingresando millonadas a resultas de ese trabajo. Desde 2019, tanto sus fans como otras figuras del pop han exigido que se revise su situación bajo el lema 'Free Britney'.