David Bustamante, en el punto de mira por el homenaje a Álex Casademunt: "Pedía 4.000 euros por adelantado"

La cancelación del concierto en homenaje al cantante Álex Casademunt, fallecido el pasado marzo en un accidente de tráfico, ha puesto en el punto de mira a sus compañeros en Operación Triunfo, y especialmente a David Bustamante.

Según ha contado esta semana María Patiño en el programa Sálvame, el artista cántabro ha sido "una de las grandes decepciones" a raíz de la cancelación del concierto.

La idea inicial era realizar este homenaje en una sala pequeña, aunque luego se escogió el Wizink Center y posteriormente se canceló. Tras las explicaciones dadas por la familia de Casademunt, por un lado, y su exmánager, por otro, los motivos de su cancelación no han quedado del todo claros.

Después de que el concierto comenzase a "adquirir mucha repercusión", cuenta Patiño, los organizadores "se encuentran con que, de todos los triunfitos, el único que quería hacerlo gratis es Javián", ha desvelado la periodista.

El resto de artistas y compañeros de Casademunt pretendían acudir al evento, que costaba unos 150.000 euros, cobrando sus respectivos cachés.

En este punto, Patiño ha señalado expresamente a David Bustamante. "Solicitó 4.000 euros por adelantado por formar parte del cartel que iba a publicitar este concierto", indica Patiño, que cita como fuente a "las personas que estaban involucradas" en la realización del concierto.

La colaboradora de Sálvame prosigue explicando que "al ascender los gastos" del evento, "las entradas se ponen muy caras, entre 60 y 90 euros". A ello hay que sumar el "fracaso en la venta de entradas, con 280 entradas vendidas", añade Patiño.

"A partir de ahí empieza a haber muchos problemas, y el fundamental es que no se venden entradas y que los gastos van a ser muy elevados", sostiene.

Respecto a la familia de Álex Casademunt, "me consta que quiere que este tema no se remueva, porque no quieren vincular a su hijo con cualquier polémica", ha asegurado María Patiño.

Por este motivo, tras la cancelación del concierto "han vuelto a la idea original, donde los cuatro amigos de Álex Casademunt han dicho: volvemos al principio, hacemos un concierto honesto, la gente que quiera participar no va a cobrar un duro y están buscando un teatro en Madrid que no les cobre el alquiler por el mismo", ha zanjado la periodista.