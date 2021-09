La aplaudida reflexión de Tania Llasera sobre su físico

La presentadora Tania Llasera ha abordado en más de una ocasión cómo ha sido la evolución de su imagen a lo largo de las dos últimas décadas. En una publicación en Instagram, Llasera ha vuelto a sincerarse sobre su físico para reivindicar que "todos 'mis cuerpos', todas mis versiones son válidas", un mensaje que ha sido muy aplaudido por sus seguidores.

"Si algo he aprendido en mis casi 20 años detrás y delante de las cámaras es que tod@s buscamos ser validados", ha comenzado diciendo Tania Llasera en dicha publicación, que acompaña junto a una serie de imágenes en las que se ve cómo ha ido cambiando en este tiempo.

"Después de cada entrevista, el entrevistado, sea quien sea, da igual que sea Lenny Kravitz que el presidente de cualquier empresa... todos preguntan: ¿he estado bien? Todos buscamos saber si somos suficiente", prosigue Llasera.

A continuación, la presentadora se ha referido a las fotografías publicadas junto a este mensaje. "Aquí hay una sucesión de imágenes googleadas por mí sobre mí misma, valga la redundancia, y el egocentrismo..., pero lo que busco ilustrar es que todos 'mis cuerpos', todas mis versiones son válidas, y no porque nadie me lo diga... De hecho, suele ser lo contrario, es porque yo me doy a mí misma la validación", ha defendido.

Tal y como reivindica Llasera, "sea como sea mi cuerpo, sigo siendo yo, con el mismo talento y la misma gracia, soy válida en todas mis formas".

"Espero que tú te tengas en la misma consideración", ha instado Llasera a sus seguidores, que han valorado muy positivamente su mensaje.

"Espectacular en todos tus cuerpos. Quien brilla por dentro, ilumina fuera", ha valorado una de sus seguidoras en Instagram. "En todas sales maravillosa", "eres un bellezón" o "preciosa en todas tus versiones" han sido otros de los comentarios que se pueden leer en la publicación.