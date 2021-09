La fiesta de las galerías Abierto Valencia anuncia sus premios y exhibe su oferta de arte contemporáneo

Así se ha dado a conocer en una rueda de prensa en la que han participado la directora general de Cultura y Patrimonio, Carmen Amoraga, la directora de la LAVAC, Rosa Santos; la directora del IVAM, Nuria Enguita, y representantes de las entidades colaboradas con el evento.

Los premios se conceden con motivo de la iniciativa Abierto València, que se celebra del 23 de septiembre al 1 de octubre y en la que participan 19 galerías de arte: Luis Adelantado, Benlliure, Alba Cabrera, Galería Cuatro, House of Chappaz Flat, House of Chappaz Showcase, La Mercería, Tuesday to Friday, Galería Punto, Rosa Santos, Set Espai d'Art, Shiras Galería, Galería Thema, Galería Vangar, Espai Nivi Collblanc, Aural, Isabel Bilbao, The Liminal y Gabinete de Dibujos. Estas dos últimas participan por primera vez en el evento.

Las galerías permanecerán abiertas en horario continuo durante el fin de semana para recibir al público y dar a conocer los proyectos de la temporada, las novedades y la programación anual.

Por parte del Ayuntamiento de València, Mar Reykjavik ha sido la 'Artista Destacada' para hacer una adquisición de su obra 'La risa de la barriga', expuesta en Galería Rosa Santos.

El resto de adquisiciones han sido muy variadas y repartidas por las distintas galerías: por parte de la Fundación Hortensia Herrero, una obra de Vicente Machí expuesta en la galería Vangar; la Colección DKV ha adquirido una obra de Antonio Alvira de la galería House Of Chappaz y otra de Victoria Iranzo representada por la galería Punto; la revista Makma ha seleccionado una obra de la artista Cristina Gamón de la galería Shiras; Fundación Juan José Castellano Comenge ha adquirido diversas obras de la Sala Benlliure, de artistas como Juan Genovés, Carmen Calvo, Equipo Crónica, Equipo Realidad y Manolo Valdés. Y también ha otorgado el premio adquisición a dos obras de la artista Cristina Gamón, representada por la galería Shiras.

La empresa Gandía Blasco ha comprado dibujos de la artista Melanie Teresa Bohrer, que exponía 'White Lies Carve Canyons' en la galería The Liminal. Dentro de una semana, el 1 de octubre, se dará a conocer el nombre de la obra galardonada con el premio Cervezas Alhambra que, a través de su plataforma de creación contemporánea crear/sin/prisa, se suma un año más a Abierto València. Este premio recae en la obra más votada por el público, votación que se realiza de manera telemática desde el comienzo del evento y hasta el día 31 de septiembre.

Carmen Amoraga ha recalcado el "apoyo a las galerías valencianas con la adquisición de este cuadro, que formará parte de la Col·lecció d'Art Contemporani de la Generalitat, además de contribuir económicamente con Abierto València. También anualmente se convoca una línea de ayudas, dotada con 215.000 euros, para colaborar con el funcionamiento y la promoción de las actividades de las galerías de arte de la Comunitat Valenciana y de su participación en ferias de arte nacionales e internacionales.

Asimismo, la directora general ha elogiado la iniciativa de la LAVAC porque persigue acercar la cultura a los ciudadanos y difundir, a su vez, la creación de los artistas plásticos emergentes. Ha animado a los ciudadanos a "visitar las galerías y a recuperar la presencialidad de la cultura con todas las medidas de precaución".En la presentación de Abierto València han participado, sido el primer año que la galería participaba en el evento.