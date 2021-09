Sordo (CCOO) espera tancar la pròrroga dels ERTO i és "raonablement optimista" amb la reforma de les pensions

"Estem més prop de garantir que es manté el quadre de drets laborals", ha declarat en València un dia després que finalitzara sense acord la reunió entre Govern, sindicats i patronal per a prorrogar els ERTO. Les parts segueixen negociant aquest divendres a pocs dies que finalitze el termini actual el 30 de setembre, amb la intenció d'aprovar els canvis en el Consell de Ministres del dimarts 28.

La nova pròrroga, segons fonts del diàleg social, s'estructura en dos fases de vigència: la primera estendrà els ERTO en les mateixes condicions que les actuals fins al 31 d'octubre, mentre que la segona introduirà noves condicions i estarà vigent entre l'1 de novembre i el 31 de gener.

Sordo, abans d'una reunió amb la Generalitat Valenciana, ha destacat que la negociació avança després que en la primera reunió hi haguera "unes posicions una miqueta allunyades". Ara creu que es podran mantindre els drets laborals marcats des de la primera fase dels ERTO, com la reposició de prestacions d'atur o les prestacions per als treballadors fixos discontinus.

Encara que ha confiat a avançar al llarg d'aquest divendres en aquests serrells, ha subratllat que és necessari resoldre la mesura "precipitada" de vincular necessàriament la permanència dels ERTO i les exoneracions de la Seguretat Social amb plans de formació. "És una bona idea plantejada en un moment inoportú", ha avisat.

Al seu juí, pensar que Espanya està actualment en condicions d'oferir plans de formació "coherents" amb les necessitats dels afectats per ERTO és "posar pedres en el camí" a aquesta proposta que comparteixen en el seu sindicat, però no a curt termini.

De cara al futur sí ha defès que les empreses que escometen canvis estructurals, en lloc de recórrer als acomiadaments, adapten la jornada laboral i impulsen els plans de formació. "Però és bastant més difícil fer-ho que dir-ho", ha constatat, ja que creu que és una mesura que arriba abans d'hora encara que "no està mal pensada".

En qualsevol cas, el secretari general de Comissions ha insistit que esperen tancar abans del pròxim dimarts l'acord dels expedient de regulació temporal d'ocupació, ressaltant el seu paper aquest any i mig com "una palanca que ha salvat milers de llocs de treball".

PENSIONS: "L'ACORD POT SER POSSIBLE"

Sobre la segona part de la reforma de les pensions s'ha mostrat "raonablement optimista" després d'una primera que va significar "un gran acord que ha canviat la lògica de com enfrontar-les en els pròxims 27 anys: de la retallada a la millora de l'estructura d'ingressos de la Seguretat Social".

"En la mesura que seguim així, crec que que la segona part de l'acord, que serà complicada, pot ser possible", ha augurat. Aquest dijous, tant CCOO com UGT van proposar que es garantisca de manera estructural la suficiència de les pensions més baixes, per al que van demanar que en els Pressupostos de 2022 s'incloga la pujada de les mínimes i no contributives per damunt del que es revaloritzaran amb caràcter general.

Però Sordo ha reiterat que l'índex d'equitat intergeneracional "no pot ser el factor de sostenibilitat amb un altre nom" ni pot tindre com a objectiu la rebaixa de les pensions. En canvi, ha reclamat que permeta ajudar a incrementar les pensions, atés que augmentaran un 50% en els pròxims 25 anys, des de la millora dels ingressos.

I aquest objectiu, en la seua opinió, es pot aconseguir amb moltes mesures com la inclusió de les parts màximes de cotització, la pujada del salari mínim o les cotitzacions socials. "Hi ha molts elements per a ser optimistes", ha reiterat sense mostrar-se "particularment pessimista" encara que siga una negociació difícil.