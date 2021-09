Marta Pombo asegura que su nuevo novio le otorga "paz mental, tranquilidad y seguridad"

Marta Pombo está muchísimo mejor después de un año demasiado complicado. No solo por su divorcio de Luis Giménez, sino que a raíz de ello y de su exposición en redes entró en una depresión de la que ha ido pudiendo salir poco a poco (aunque no exenta de polémica, pues afirmó que agradecía haberla sufrido para recuperar su "esencia") y que finalmente ha derivado en unas vacaciones de verano casi inmejorables y en las que ya ha comenzado a presumir de nuevo novio.

Aún sigue yendo a terapia y se va recuperando con mucho tiempo y sosiego, pero Marta sabe de sí misma que está en el buen camino. Y en él no solo le acompaña su familia al completo, sino también, claro está, ese hombre que ha vuelto a sacarle la sonrisa, como se pudo comprobar en las fotos de la boda entre Lucía Bárcena y Marco Juncadella, cuando lo presentó en sociedad.

No es ilógico que sea por quien sonríe pues se llama Luis Zamalloa y es un odontólogo vasco que a la joven de 29 años le está dando "nuevos comienzos". "Es algo que no esperaba: creía que tenía mi vida encaminada pero esto es así, ha llegado esta persona que me transmite tanta tranquilidad que por fin he encontrado mi paz interior", ha dicho la la hermana de María Pombo a los micrófonos de EuropaPress en un evento de influencers.

"Mucha paz mental, mucha tranquilidad y mucha seguridad en mí misma. Me ha devuelto seguridad en mí misma, que había perdido. Bueno, no sé si había tenido nunca", ha confesado Marta Pombo, así como ha reconocido que será "muy difícil" guardar la privacidad de la relación, pero que no le pesa tanto porque Zamalloa ya le ha hecho saber que lo "lleva bien" porque está "tan enamorado" de ella que le parece lo de menos la exposición mediática.

Además, Marta, que habló de él llamándole Zama, asegura que lo único que comparte con su exmarido es el nombre, aunque no le guarda rencor a Giménez. "No me recuerda a él, son muy diferentes. Pero los dos muy buenos. Me da rabia que el protocolo sea llevarte mal con tu expareja, exnovio o exmarido. Para los dos era tan fundamental que nos hemos quedado con los mejores recuerdos, los viajes y la complicidad", ha explicado.

María Pombo, su hermana, que también estaba en el evento, explicó que este nuevo joven "le ha dado un giro de 180 grados" a la vida de su hermana, estando ella misma bastante contenta por su recién cuñado: "Está superfeliz. La verdad es que Luis es increíble. Ahora la veo muy feliz y eso me hace a mí muy feliz. Está con una luz especial".