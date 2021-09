Retrospectiva de l'obra del valencià Cardells

La Fundació Bancaixa de València inaugura la mostra Joan Cardells, una cita «emocionant i especial» per diversos motius. En primer lloc, es tracta de la major retrospectiva fins a la data del creador valencià «que ombrejava l'espai» i aporta una àmplia visió de les seues més de quatre dècades de producció en solitari després d'abandonar en 1976 l'Equipo Realidad.

Però, a més, suposa l'última exposició tant de Cardells, que va morir en 2019, com del comissari del projecte, crític i divulgador de l'art, Tomàs Llorens, mort el mes de juny passat. Aquestes absències «són només físiques, ja que tots dos estan molt presents en la mostra». Així ho va asseverar ahir el president de la Fundació, Rafael Alcón, en presentar l'antològica al costat del cocomisari del projecte, Boye Llorens Peters, fill de Tomàs, i Mario Cardells, fill de Joan.

La selecció, que es pot visitar des d'ahir i fins al pròxim 30 de gener de 2022, està integrada per dos centenars d'obres datades entre 1976 i 2019, per la qual cosa algunes són inèdites i es van realitzar molt poc abans de morir.

També s'han rescatat per al gran públic algunes troballes, com un relleu creat per a una exposició impulsada pel Ministeri d'Exteriors a Estrasburg que es va depositar en magatzems del Reina Sofia però que no va ser ni estudiada ni exhibida, o els plecs d'un llibre d'autor encarregat a Cardells per Josep Maria Benach, de Àmbit Galeria d’Art, l'edició de la qual va truncar en 2012 la crisi econòmica.

Dibuix i escultura. Els dibuixos proposen composicions amb les pròpies escultures i permeten comprendre la retroalimentació entre totes dues disciplines en l'obra de Cardells.

Motius limitats. Els motius amb els quals Cardells va treballar van ser voluntàriament limitats. Es tracta de jaquetes, pantalons, bibelots, magranes, olles, carabasses o panolles.

La figura humana. En la primera part es reuneixen les obres referides a la figura humana. Són operaris d'oficis industrials o artesanals que remeten al món de la publicitat i del còmic.

Naturaleses mortes. La segona part de l'exhibició se centra en les peces de caràcter estàtic, tractades amb la solemnitat i l'aplom de les naturaleses mortes o bodegó.