La Film Symphony Orchestra celebra el "ressorgir de la vida" amb una nova gira que passarà per València

La Film Symphony Orchestra (FSO) tornarà als escenaris de tota Espanya -després de més d'un any "patint les limitacions de la pandèmia"- amb la seua nova gira 'Fénix', un espectacle "que celebra el ressorgir de la vida" i que farà parada a València els dies 23 i 24 d'octubre al Palau de Congressos.

Amb aquesta proposta, l'orquestra valenciana "ressorgeix amb noves energies i un espectacle per a tornar a gaudir, per a tornar a retrobar-se amb eixes emocions esvaïdes, sentiments que la pandèmia ens va arrabassar i que fa temps vam perdre". "'Fènix és retrobament, és recuperar les ganes de viure, tornar a creure que, malgrat tot, "'La vida es bella'", expliquen els responsables del projecte.

Com es tracta d'una "gira per a renàixer", i coincidint amb l'estrena de 'Matrix Resurrections', la formació inclourà en el seu programa el mític títol original, 'Matrix', en un homenatge a la revolucionària BSO de Don Davis i que va ser font d'inspiració per a, entre altres coses, l'emblemàtic vestuari del director de la FSO.

El director de la FSO, Constantino Martínez-Orts, es posarà al capdavant de grans partitures com les "oscaritzades" 'La Bella y la Bestia', amb la qual Alan Menken va guanyar en 1992 dos dels seus huit Oscar (millor cançó i millor banda sonora), 'La vida es bella', de Nicola Piovani, Oscar a la millor BSO en 1998; 'El Señor de los anillos', trilogia que va rebre el premi de l'Acadèmia per a Howard Shore en 2002; o 'West Side Story', per la qual Leonard Bernstein va rebre l'estatueta a la millor orquestració en 1961 i de la qual ara se celebra el 50 aniversari.

Les BSO del confinament

Així mateix, es donarà un major protagonisme també a les BSO que ens han acompanyat durant el confinament, com les de les sèries 'The Mandalorian', 'Els Bridgerton' o la sintonia de 'El equipo A'.

També s'inclouran alguns noms habituals en cada gira de FSO com Hans Zimmer (10 vegades nominat a l'Oscar i amb una estatueta en la seua poder), del que es podrà gaudir el "colpidor" tema 'Chevaliers de Sangreal' de 'El Código Da Vinci', i una nova selecció de temes de 'Gladiator'; Ennio Morricone, que aquesta vegada arriba amb una suite de 'Los Intocables de Elliot Ness'; Bernard Hermann, del que s'escoltarà el 'Vals Lento de Fascinación'; o Alan Silvestri, amb una suite de 'Polar Express'.

La gira -que arribarà a més de 30 ciutats de tota Espanya, a més de les portugueses de Porto i Lisboa- arrancarà el 10 d'octubre a Madrid i es prolongarà fins a juny de 2022 amb prop de 60 concerts dels quals ja estan disponibles les entrades de les primeres dates.