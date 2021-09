Carlota Corredera, sobre las críticas machistas que recibe: "Interesa silenciarme, pero no lo van a conseguir"

La presentadora Carlota Corredera ha sido galardonada en la VII edición de los Premios Chicote, coincidiendo con su 90 aniversario, y ha hablado sobre la nueva temporada del documental de Rocío Carrasco y sobre las críticas que ha recibido por su feminismo.

"Yo tengo muy claro mi compromiso con Rocío, con todas las Rocíos", ha sentenciado en el photocall. Aun así, afirma que ha detectado que "lo que interesa es silenciarme pero no lo van a conseguir. Tengo el respaldo de mis jefes”, ha declarado a La Razón.

“¿Vosotros os imagináis que alguien pierde su puesto de trabajo por ser feminista?", se pregunta. "Se está dando pábulo a cosas que son insostenibles y todo por defender los derechos de las mujeres...”.

Aunque la presentadora se considera una mujer "muy fuerte" reconoce que este año ha sido duro y que ha tenido que pedir ayuda profesional: "He ido a la psicóloga pero antes de lo de Rocío. Empecé a ir hace un año porque sentía que tenía un desgaste emocional muy fuerte. Recomiendo a todo el mundo que vaya a terapia”.

Pese a todas las críticas, la periodista espera con "mucha expectación" la segunda temporada del documental de Rocío Carrasco: "Hay alguna cosita que sí que he podido enterarme, pero prefiero que me pille como al público".

"Sé que el equipo está trabajando, ella lo contó la última vez, que ha encontrado muchas cosas, las están valorando y a mí no me quieren contar mucho y yo prefiero no saber", ha detallado.

Sobre las futuras batallas legales en las que está envuelta la hija de Rocío Jurado, la presentadora ha afirmado no saber nada: "Yo tuve que ir a declarar como testigo en el juicio de Antonio David, pero no tengo ni idea, he estado desconectada estos días y hoy estaba más pendiente de arreglarme", ha bromeado.

Por último ha hablado de la próxima boda de Anabel Pantoja diciendo que ahora mismo está "muy preocupada" tanto por los palmeros, "que son la prioridad", como porque su enlace pueda verse afectado. "Yo espero que no y que tenga la boda que se merece", le ha deseado la periodista.