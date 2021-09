El Drogas, El Niño de la Hipoteca e Isabel Marco encabezan el 25 Rebujas Rock

Según ha informado la organización, la situación derivada del Covid-19 ha hecho que el festival tenga que volver este año al patio de las antiguas escuelas, conocido popularmente como 'Cubierta La Cancha de San Mateo', un recinto que albergará a 290 asistentes y en el que se tendrán que cumplir las medidas sanitarias.

Las entradas para el evento, que cuenta con el apoyo de la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria, tienen un precio de cinco euros y ya se encuentran a la venta en la web del festival y en la plataforma WeGow. Se podrán adquirir entradas individuales o mesas para grupos de cuatro.

El Rebujas Rock arrancará el viernes 1 de octubre con las actuaciones de El Niño de la Hipoteca y Desastre, a partir de las 21.30 horas.

El Niño de la Hipoteca es un grupo perteneciente a la generación de cantautores que ha utilizado las redes sociales y los medios de reproducción en streaming para dar a conocer su música y sus letras, en las que mezcla el humor y las reivindicaciones.

Este grupo barcelonés cuenta en sus cinco discos con colaboraciones con La Pegatina, El Kanka o Rozalén, y tiene canciones en Spotify con más de 10 millones de escuchas, como 'Alquitrán y Carmín' o 'Que te vaya bien'.

Por su parte, los madrileños Desastre actuarán por vigesimoprimera vez en el festival cántabro. La banda de Usera es parte del Rebujas y autora de la canción 'Qué No Amanezca', himno del evento.

Asimismo, Rebujas Rock será la segunda fecha de la nueva gira 'El Drogas Akustik Fraktion' del cantante navarro El Drogas, Enrique Villarreal, conocido principalmente por haber sido durante casi 30 años cantante y bajista la banda de Barricada.

Enrique Villarreal ya ha actuado en el Rebujas Rock en tres ocasiones, una con Barricada, otra con Txarrena y otra como El Drogas. Su concierto será el sábado 2 y comenzará a las 22.00 horas.

La jornada del domingo comenzará a las 13.00 horas y contará con el concierto en acústico de Isabel Marco, la artista aragonesa considerada como "la voz de la España vaciada". El pasado 24 de septiembre publicó su tercer disco, titulado 'Sin domesticar', y llega por primera vez al Rebujas Rock con un formato acústico.

Por su parte, el grupo La última y nos vamos es una banda formada por músicos de diferentes grupos cántabros en activo. Durante su concierto repasarán las canciones más importantes de los grupos que han actuado en las 25 ediciones del Rebujas.

Isabel Marco y La última y nos vamos actuarán con el mismo equipo de pantallas con las que comenzó el festival en 1997, un equipo de 8.000 watios de sonido donado en su momento por el grupo La Humera.

COMPROMISO SOCIAL

Un año más el Rebujas Rock mantiene su doble compromiso social. Por un lado, mediante el acuerdo con la Comisión 8M y el Colectivo Ijanas se promociona un festival libre de agresiones homófobas y sexistas.

Asimismo, el cuidado del medio ambiente es también un compromiso social que se mantiene en la XXV edición del evento de San Mateo. Gracias al convenio con la empresa pública MARE, perteneciente a la consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, se potenciará la campaña de reciclaje con un spot. Además, se instalará un puesto informativo dentro de la campaña 'Re-aprovecha' y los envases de comida serán de fécula de maíz.

Por otro lado, con la entrada se entregará un vaso ecológico, de modo que al acceder al recinto cada asistente retirará su recipiente y lo utilizará durante todo el festival. Con esta acción, además de cuidar el medio ambiente se pretende que no se comparta vaso en los conciertos para evitar la propagación del Covid.

El vicepresidente cántabro y consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, Pablo Zuloaga, ha trasladado el respaldo de su departamento a un festival "más que consolidado" en el panorama de la música rock de la comunidad autónoma.

Para Zuloaga, es "fundamental" seguir prestando apoyo a festivales que, como el Rebujas Rock, son "citas obligadas ya en Cantabria", para que puedan recuperar "la normalidad que la crisis sanitaria nos ha robado y seguir siendo el referente cultural y musical que ha sido estos últimos 25 años".

Por su parte, el presidente de la Asociación Rebujas, Rubén García, ha destacado la importancia de celebrar la vigesimoquinta edición porque "esto es una rueda que no puede parar". "Si el año pasado no hubiéramos celebrado el streaming hoy no estaríamos aquí, y para poder continuar con la celebración de 25 años en 2022 hoy tenemos que estar aquí", ha explicado.