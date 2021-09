Luengo critica la "triple negación" de Sánchez: "al dragado de Marchamalo, a retirar los fangos y al Colector Norte"

El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, ha lamentado que, "por desgracia, se ha vuelto a producir la triple negación de Pedro, pero no de Pedro el Apóstol, sino del presidente del Gobierno Pedro Sánchez: dijo 'no' a la recuperación del dragado de Marchamalo; 'no' al convenio que permita a la Comunidad Autónoma retirar los lodos, fangos y secos del Mar Menor; y 'no' al convenio que permita al Gobierno regional llevar a cabo la construcción del proyecto Colector Norte".