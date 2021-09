David Muñoz, que fue premiado como el mejor chef del año en los premios The Best Chef Adwards, a cuya entrega de premios acudió acompañado de sus compañeros, amigos y su mujer, Cristina Pedroche, vio cómo esta que se mostró igual o más emocionada que él.

Tanto es así que el vídeo de la celebración se ha hecho viral y esas imágenes las volvieron a recordar en la noche del miércoles en Late Motiv, el programa que presenta Andreu Buenafuente y al que fue invitado el chef.

"La Pedroche es la puta ama. Así, a bocajarro", respondió el cocinero sobre la presentadora. "No solo es muy crack haciendo lo que hace, sino que a mí me ha cambiado la vida", aseguró.

"La persona que me ha estado pinchando todo el rato y que me ha cambiado la perspectiva de muchas cosas ha sido ella", dijo.

"Me dijo un día: '¿Cómo puede ser que teniendo lo que tienes no seas feliz y seas un jodido tormentoso?'"

"Lo primero que a ella le chocó fue la relación tóxica que tenía con mi restaurante", explicó Muñoz. "Cuando me empezó a conocer se dio cuenta de que mi sueño de toda la vida era tener un restaurante como DiverXo y no entendía por qué esto me hacía sufrir tanto y lo vivía desde un punto de vista tan duro", continuó el cocinero.

Entonces, contó: "Me dijo un día: '¿Cómo puede ser que teniendo lo que tienes no seas feliz y seas un jodido tormentoso?'. Eso no me lo había dicho nadie, y cuando me llamó 'tormentoso', dije: 'Es verdad'".