La Universidad de Oviedo coordina el proyecto Agricompet para mejorar la competitividad de pequeños productores

El proyecto está financiado por PRIMA (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area), dentro de la iniciativa Horizonte 2020 de la UE, y las agencias de investigación de España, Francia, Italia y Turquía, según apuntan desde la institución académica asturiana en nota de prensa.

Entre sus objetivos está "ofrecer claves para que los pequeños agricultores y sus organizaciones de productores (OP) puedan diseñar y poner en marcha soluciones organizativas y de gestión sostenibles para afrontar sus principales retos".

Algunos ejemplos de estos desafíos son cómo favorecer la cooperación a través de estructuras organizativas competitivas; cómo gestionar los conflictos e incentivos internos de las cooperativas, las organizaciones de productores y las Indicaciones Geográficas (IG); cómo mejorar la sostenibilidad en la cadena de suministro agroalimentaria; qué modelos de negocio electrónico son más adecuados para aprovechar nuevas oportunidades de mercado; cómo mejorar el entorno institucional de las IG. Todo ello, sin olvidar los nuevos escenarios y retos planteados por la pandemia del COVID-19.

El consorcio internacional creado para llevar a cabo este proyecto está coordinado por el Manuel González-Díaz, profesor de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Oviedo. También incluye al Instituto Nacional de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (INRAE) de Francia, el Instituto de Investigación de Economía Agrícola (AGRERI) de Grecia, la Universidad Libre de Bozen-Bolzano (UNIBZ) y la Universidad de Verona (UNIVR) en Italia, la Universidad de Bogazici de Turquía y la Universidad de La Rioja de España. El presupuesto total es de 1,5 millones de euros que se distribuirá entre los siete socios participantes a lo largo de tres años.

El coordinador del proyecto, el profesor Manuel González-Díaz de la Universidad de Oviedo, ha apuntado que "se espera que los resultados del proyecto fomenten la adopción de dichas soluciones organizativas y de gobernanza y que ello redunde en una mejora de la competitividad y de la calidad de vida de los pequeños productores del área mediterránea".

"Pretendemos desarrollar soluciones adaptables a otros contextos y trabajar con los responsables de la agricultura, la transformación, el comercio y el ámbito político en diferentes países para que el efecto sea extensible a otros países mediterráneos que no participan directamente en Agricompet", concluye González-Díaz.