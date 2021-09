El CEIP 106 de Malilla, més a prop de fer-se realitat

La formalització de l’adjudicació del contracte de redacció del projecte i la direcció de construcció del nou Centre d’Educació Infantil i Primària del barri de Malilla, el CEIP 106, es produirà els pròxims dies, segons ha anunciat la regidora de Gestió de Recursos de l’Ajuntament de València, Luisa Notario, una vegada el Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals (TACRC) ha desestimat el recurs que mantenia paralitzada la tramitació des del mes de maig passat.

“És una molt bona notícia per la qual ens hem de felicitar, donat que es tracta de l’enèsima resolució favorable del TACRC sobre recursos que entrebanquen diversos projectes municipals, com la construcció del nou CEIP 106 de Malilla, una infraestructura educativa essencial, reivindicada pel veïnat i la comunitat educativa al barri, i que compta amb el compromís ferm del govern de Joan Ribó per fer-la realitat el més prompte possible”, ha explicat Notario.

Una vegada conclou la suspensió dels tràmits arran del recurs contra l’adjudicació interposat en maig, ara es fiscalitzarà i es comunicarà a l’empresa de forma immediata la formalització de l’adjudicació. A partir d’eixe moment, l’empresa adjudicatària disposarà de tres mesos per redactar el projecte i d’un pressupost total de 291.491,30 euros, IVA inclòs.

Imatge de l'interior del futur CEIP 106 de Malilla, a València. Ajuntament de València

Notario ha ressaltat que “l’aposta ferma que el govern de Joan Ribó està fent per l’ensenyament públic i per la dignificació dels centres educatius de la nostra ciutat l’acompanyem amb una gestió administrativa rigorosa i garantista que està sent avalada constantment pel TACRC”. A més, ha posat en valor la coordinació amb la Conselleria d’Educació per poder desenvolupar el Pla Edificant, amb intervencions com la que permetrà construir aquest nou centre, que substituirà l’actual CEIP municipal Fernando de los Ríos.

El nou equipament públic desenvoluparà un programa de tres línies i tres unitats d’infantil de primer cicle (per a xiquets i xiquetes de dos anys), més nou d’infantil i altres 18 de primària. Comptarà, a més, amb un menjador per a 600 comensals en dos torns. “Donarà resposta a les expectatives d’una comunitat educativa que ha reivindicat aquest nou col·legi durant molts anys”, ha explicat Notario.

El nou CEIP 106 de Malilla comptarà amb un pressupost de huit milions d'euros per a la seua construcció. Ajuntament de València

La parcel·la que acollirà el nou centre es troba a l’entrada a les Cases de Masena i arriba als 10.950 metres quadrats de superfície, que acolliran un edifici aulari compacte al seu extrem septentrional i un bloc independent per al menjador i el gimnàs en l’extrem oposat, el que permetrà concentrar en mig d’eixos dos espais tota la zona exterior per a activitats docents.

Notario ha recordat que durant els moments inicials de la pandèmia es va treballar al màxim per agilitzar els plecs de licitació, el que va permetre accelerar els tràmits administratius necessaris una vegada es va alçar la suspensió temporal dels processos administratius. Una vegada redactat el projecte es procedirà a la licitació de les obres de construcció que, quan s’adjudiquen, s’estima que duraran prop de 18 mesos, amb un pressupost que rondarà els huit milions d’euros.