Johnny Depp dice que "nadie está seguro" en estos momentos, cuando "con una sola frase ya te han dado en la diana"

En rueda de prensa en el Zinemaldia, Depp ha entrado en la sala preguntando a la prensa y a quienes han acudido a su comparecencia qué tal se encontraban y dando las gracias. Tras recolocarse la gorra que llevaba, Depp ha contestado a las preguntas de los periodistas sobre su carrera profesional, como por expreso lo han solicitado desde la organización del Festival.

Cuestionado por los personajes a los que ha dado vida en su trayectoria profesional, el actor ha señalado que "casi" los personajes le han elegido a él. "Es una cosa muy extraña", ha afirmado.

Además, ha explicado que cuando ve fragmentos de películas o fotos de papeles que ha interpretado le vuelve a la memoria el recuerdo de hacer esa película y el sentimiento de interpretar ese personaje. "Es una cosa muy extraña, no los pasas de lado, los guardas dentro y residen en un cajón dentro de ti y residen ahí dentro", ha dicho.

El intérprete ha detallado que cada personaje es "como una receta para una especie de plato especial" y ha bromeado con que cuando afronta un papel, a veces duda si "hacer lo justo o pasarse" y resultar "ridículo". A su juicio, la "primera regla que tienes que tener como actor es estar dispuesto a quedarte ahí desnudo y caerte de cara por las elecciones que has hecho o también por los personajes que no has elegido".

Sobre qué le lleva a aceptar un determinado papel, Depp ha señalado que hay una especie de "intuición o instinto", algo que le engancha a nivel emocional. "Esa chispa puede surgir en la primera lectura del guión", ha manifestado.

En este sentido, ha sostenido que lo que suele hacer es leer las 15 o 20 primeras páginas de un papel y, si no lo va a poder hacer, es "como beber aire, no hay nada" o de lo contrario "te atrapa como un gancho". A ello ha añadido que elige los personajes a los que cree que "puede tener algo que aportar".

También ha afirmado que "curiosamente" todos los papeles que ha interpretado, por muy diferentes que sean, están "entrelazados". "Hay una especie de hilo que los une, que es parte de mi trasfondo por detrás de la cortina moviendo los hilos", ha confesado. "A veces ves fotos de personajes o parte de una película que has interpretado y dices: me tenían que haber despedido hace muchos años y me considero muy afortunado", ha bromeado.

Preguntado por Hollywood en la actualidad, Depp ha opinado que "no es lo que era, ni puede pretender serlo". "El caos, peleas, pandemonium, todo lo que son los estrenos hasta el streaming, todo es un 'hagamos lo que hagamos para conseguir lo que quieren'", ha señalado, al tiempo que ha afirmado que en la industria hay personas que pueden disponer de él o no, o dejarle "de lado".

Además, ha apuntado que "las enormes empresas asumen el control de todas estas cosas" y, a su juicio, "Hollywood de forma grotesca ha subestimado a los públicos".

También ha reflexionado sobre los cambios producidos en la industria como consecuencia de la pandemia de Covid-19, que "ha tenido efectos muy serios en muchas personas a nivel de salud", pero también "ha metido a la gente en casa con sus familias durante periodos larguísimos de tiempo con una televisión en la que poder ver películas y no está mal". "Podemos ver cine en casa, hacer palomitas. Supongo que este es el lado positivo", ha considerado.

JACK SPARROW

Preguntado por el hecho de que Disney haya decido prescindir del personaje de Jack Sparrow, uno de los más populares encarnados por Depp, el actor ha señalado que "fue una parada extraña y muy repentina, pero son tiempos extraños y repentinos" y ese personaje "nunca" le va a abandonar, porque siempre va a estar "dispuesto a decir cosas tontas para que la gente se ría y se olviden del odio y de las cosas malas que ocurren en la vida". "Y lo digo con todo lo que tengo dentro de mí", ha enfatizado.

Así, ha señalado que "lo bonito" que tiene para él es que puede "viajar con Sparrow en una caja literalmente" y, si es necesario, hacer de él "en el cumpleaños de tu hijo, cualquier cosa", si sirve, por ejemplo, para que los niños que están en un hospital puedan "reírse y divertirse unos minutos". "Eso es para mí de lo que va Jack Sparrow", ha explicado.

"Si te conmueve de alguna manera, no necesito una empresa para hacerlo, puedo hacerlo yo mismo. Ese es el placer de interpretarlo", ha apuntado.

JUICIOS MEDIÁTICOS

Preguntado por los juicios mediáticos y sociales a actores y las cancelaciones de papeles como consecuencia de ello, Depp ha afirmado que "la situación es muy compleja" y ha reconocido que esa "cultura de cancelación, esta inmediatez a la hora de juzgar basada esencialmente en aire contaminado que se exhala", te "golpea desde muchos ángulos", aunque ha asegurado que se siente "seguro" en la actualidad, aunque "nadie" lo está.

"Nadie está seguro con tal de que alguien esté dispuesto a decir una frase, solo con una frase es suficiente. Luego ya no tienes campo para resolverlo porque ya te han dado en la diana, no sólamente a mi, sino que ha sucedido con muchas personas", ha manifestado, en alusión a las acusaciones y críticas vertidas contra él.

En este contexto, ha defendido que "da igual que un juicio tome alguna licencia artística. Cuando hay una injusticia, bien sea contra ti o contra alguien a quien quieres o una persona en la que crees, toma una postura y no te quedes sentado sin hacer nada, porque te necesitan".

PREMIO DONOSTIA

Preguntado sobre qué supone para él recibir esta noche el Premio Donostia del Festival de San Sebastián, Depp ha agradecido a la organización del certamen, a su director, José Luis Rebordinos, y al alcalde de la ciudad, Eneko Goia, por "no comprar lo que ha sido durante demasiado tiempo un producto, o esa noción" de él que "no existe".

También ha reconocido que le "preocupaba" que la concesión de este premio "iba a ofender a la gente". "No quiero ofender a nadie. Yo solo hago películas", ha añadido.

Además, ha señalado que ha acudido en varias ocasiones al Zinemaldia y "siempre" le ha encantado y lo ha respetado por "ser un festival de cine real", que "tiene que ver con las películas, no con hacer la pelota a nadie".

Por todo ello, ha considerado "muy emotivo" y también un "honor" recibir este reconocimiento. "Los premios son unas bestias bastante extrañas. No me gusta la idea de la competición, toda la gente está haciendo lo posible para llegar al día de mañana y quizás por error ha surgido mi nombre de un sombrero para recibir este premio, pero es un honor", ha sostenido, para reconocer, a continuación, que se siente "muy humilde por esta elección". "Siempre estoy encantado de regresar a esta ciudad", ha finalizado.