Alertan de que la exposición a la ceniza causa lesiones respiratorias y en los ojos e irritación en la piel

Por ello, y en aplicación a las directrices del Pevolca, se recomienda a los ciudadanos de los municipios de Los Llanos de Aridane y El Paso, los más afectados por la erupción, que no salgan de sus casas hasta que se haya asentado la ceniza -salvo riesgo de derrumbe- y en caso de salir, cubrirse la boca y la nariz con una mascarilla para evitar la inhalación de ceniza y protegerse los ojos con unas gafas tipo máscara.

Además, cuando esté cayendo ceniza, se recomienda no permanecer al aire libre ni practicar ejercicio físico y cerrar puertas y ventanas de las viviendas.

Asimismo, se insta a quitar la ceniza que esté acumulada en los techos y canaletas de lluvia y evitar que entre en contacto con los alimentos -en caso de comer hay que lavarlos muy bien-.

Si se acumula ceniza se recomienda recogerla en bolsas plásticas y no arrojarla a las alcantarillas, y no se debe conducir, y si se hace, a una velocidad que no supere los 40 kilómetros por hora.